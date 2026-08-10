Prefeitura de Marituba é reconhecida entre as melhores gestões da Região Metropolitana de Belém

A Prefeitura de Marituba conquistou um importante reconhecimento ao ser eleita uma das melhores administrações públicas da Região Metropolitana de Belém (RMB), de acordo com o Ranking Melhores Gestores, iniciativa promovida pelo Grupo Liberal. A pesquisa reforça o desempenho da gestão municipal e evidencia o trabalho desenvolvido para ampliar a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida da população.

O levantamento destaca as administrações municipais que vêm apresentando resultados positivos em áreas estratégicas da gestão pública, considerando critérios relacionados à eficiência administrativa, qualidade dos serviços e percepção da população sobre o trabalho realizado.

Durante entrevista na Rádio Liberal, a prefeita do município, Patrícia Alencar, destaca que estar entre as melhores gestões da Região Metropolitana de Belém representa, acima de tudo, um reconhecimento do trabalho coletivo desenvolvido por servidores, secretários, técnicos, além da população.

“A gente avalia que esse bom resultado da administração é fruto da escuta. A gente vai para a rua, escuta o nosso povo, entende quais as principais demandas e dificuldades, e, a partir disso, vamos para a parte administrativa, que é o planejamento e execução. A gente tem uma equipe preparada. Não é só a prefeita Patrícia, mas uma equipe de servidores, secretários e técnicos. É um grupo imenso, que tem um único objetivo: transformar e mudar Marituba. E é isso que a gente tem feito nos nossos seis anos de gestão", destaca a gestora.

Nos últimos anos, a administração municipal tem concentrado esforços em investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura urbana, assistência social e mobilidade, além da ampliação de programas voltados ao desenvolvimento do município. As ações têm buscado promover melhorias na prestação de serviços e atender às demandas da população de forma mais eficiente.

A gestão municipal reforça que o reconhecimento recebido não representa um ponto de chegada, mas um incentivo para continuar trabalhando com planejamento, transparência e responsabilidade, mantendo Marituba entre os municípios de maior destaque do Pará e construindo uma cidade cada vez mais preparada para o futuro.

“A gente sonha muito. Eu não vejo Marituba hoje. Eu vejo Marituba daqui a 30 anos. E para que a gente possa sonhar com essa Marituba daqui a 30 anos, a gente precisa executar hoje. E é o que a gente tem feito: executar um bom trabalho hoje. Nós vamos continuar avançando, trabalhando e entregando. Eu tenho certeza que vamos chegar em cada pedaço de Marituba. Tudo o que eu faço por Marituba por amor, com a convicção de que Deus me escolheu pra isso”, finaliza a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar.

O Ranking Melhores Gestores é promovido pelo Grupo Liberal com o objetivo de valorizar boas práticas na administração pública, incentivar a eficiência na gestão municipal e reconhecer iniciativas que contribuem para o desenvolvimento dos municípios paraenses.