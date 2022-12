Prefeitura de Marabá recebe certificado da ONU pelo atendimento aos migrantes

A migração trata-se do deslocamento de pessoas em um certo espaço geográfico. Esse tipo de ação pode envolver questões econômicas, sociais, culturais ou naturais, além da devida atenção dos órgãos públicos, como é o caso da Prefeitura de Marabá, que recebeu o certificado MigraCidades 2022, da Organização das Nações Unidas (ONU), por desenvolver práticas inovadoras de atendimento ao migrante.

O certificado representa o reconhecimento da Organização Internacional das Migrações (OIM), agência da ONU para as migrações, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS).

Assistência social, educação e saúde são algumas das etapas cumpridas pela Prefeitura no processo de atendimento ao migrante. Visto isso, todas as secretarias municipais foram envolvidas no trabalho de acolhimento das famílias migrantes.

Walmor Costa atua na coordenação do Comitê de Atendimento ao Migrante. Ele comenta sobre a situação das famílias migrantes. (Foto: Secom)

Segundo Walmor Costa, chefe de gabinete e coordenador do Comitê de Atendimento ao Migrante do Município, 63 famílias receberam o atendimento da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) com moradia, atendimento médico, enfermagem e educação.

“A situação dessas famílias é muito difícil, pois isso é um caso de abandono, a pátria deles os abandonou e eles estão em outro lugar, em uma cultura totalmente diferente, na forma de pensar, comer e agir. A Prefeitura de Marabá colocou as secretarias para integrar e tratar bem essas pessoas”, destaca.

Walmor ressalta que a Secretaria de Educação do Município disponibilizou para as aulas um professor que fala o idioma dos migrantes. Desta maneira, o processo de aprendizagem ocorre muito mais rápido.

“A Seaspac trabalhou para saber como iria conseguir reduzir essa diferença do país deles para o nosso país e o prêmio confirmou nosso trabalho aos migrantes”, explica o chefe de gabinete.

MigraCidades 2022

O processo de certificação MigraCidades está em sua terceira edição e, este ano, contou com a participação de 67 prefeituras das cinco regiões do Brasil.

As etapas incluem diagnóstico das políticas locais, definição e monitoramento de áreas consideradas prioritárias pelo governo para o desenvolvimento de ações. O objetivo é apoiar os governos locais a aprimorar o acolhimento e integração das pessoas migrantes. De acordo com o Comitê de Atendimento ao Migrante, Marabá ainda mantém o atendimento de 30 famílias.

MigraCidades envolve políticas locais e o desenvolvimento de diversas ações para migrantes (Foto: Secom)

Para o prefeito do município, Sebastião Miranda, o certificado trata-se do reconhecimento da ONU pelo trabalho realizado em conjunto com todas as secretarias da cidade.

“Tivemos uma surpresa agradável. O reconhecimento porque a Prefeitura de Marabá deu a atenção necessária aos migrantes, crianças e famílias, resultou nesse prêmio e nos sentimos muito gratificados. Mostra que estamos no caminho certo de tratar os migrantes, que são pessoas bem necessitadas e que vêm de outras região ou países. Este prêmio tem um significado muito grande para a gente e estamos felizes pelo reconhecimento”, afirma o prefeito.