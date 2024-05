Prefeitura de Marabá entrega Escola Duque de Caxias totalmente revitalizada

Garantir melhorias para a educação é prioridade para a Prefeitura de Marabá. Não é à toa que a gestão municipal entregou, durante o mês de abril, a tradicional Escola Marechal Duque de Caxias, localizada na Vila Militar Presidente Castelo Branco, na Nova Marabá, totalmente revitalizada. A Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop) fez a entrega do novo prédio da instituição ampliado e mais moderno.

O novo prédio passou por diversas obras, como a construção de mais uma sala de aula, além da modernização dos espaços pedagógicos, como a sala de leitura e o laboratório de informática. O refeitório também foi contemplado com serviços de ampliação. Outra melhoria foi a construção de uma mureta de separação, o que vai garantir mais segurança aos alunos.

“Hoje nós temos a escola toda reformada. Ampliamos com a construção de mais uma sala de aula, sala de leitura, o refeitório foi reformado e ela está completamente revitalizada. Com isso a gente consegue dar um maior conforto e motivar o aluno a ir para a sala de aula e dedicar-se ao estudo. A gestão tem como premissa ofertar as melhores condições para que os alunos tenham melhor desempenho escolar”, explica Ana Betânia Moreira, Secretária de Viação e Obras Públicas.

Reforma garantiu diversas melhorias para os alunos, professores e servidores que atuam na escola (Paulo Sérgio/Prefeitura de Marabá)

Além da ampliação, outros espaços da unidade escolar foram readequados para abrigar os setores administrativos e a sala de leitura. A estrutura do prédio da escola também foi revitalizada com pintura. Para garantir acessibilidade, uma rampa foi construída na entrada da instituição de ensino.

Com as obras, os mais de 200 alunos atendidos pela escola, entre o 6º e 9º ano, vão contar com laboratório de informática revitalizado, assim como uma sala para prática de jogos. A sala de leitura e o muro da escola receberam diversas pinturas. Algumas delas foram projetadas pelo artista visual Bino Sousa.

“É um sonho realizado, missão cumprida. Eu não sei nem como externar a minha felicidade, minha alegria em relação à reforma dessa escola, porque não tínhamos alguns espaços. Não tínhamos uma sala de leitura adequada, um refeitório adequado, sala de direção, nem de coordenação. Não tinha os banheiros apropriados e hoje temos salas totalmente climatizadas. Os meninos estão super felizes, animados. A gente vê o desenvolvimento deles, porque sabemos que quando têm um ambiente mais apropriado, o rendimento é melhor”, destaca a gestora escolar, Ana Cláudia Miranda.