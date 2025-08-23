Prefeitura de Castanhal entrega 14 caçambas para intensificar infraestrutura urbana

A Prefeitura de Castanhal entregou 14 novas caçambas adquiridas com recursos próprios, ou seja, oriundos exclusivamente da arrecadação de impostos. A cerimônia foi realizada no dia 18, na Praça da Matriz, e contou com a presença de representantes dos poderes Executivo e Legislativo, além do secretariado municipal.

A aquisição foi planejada e executada pelas secretarias de Licitação (Supri), Planejamento (Seplage) e Finanças (Sefin) reforçando o compromisso da gestão com o uso responsável dos recursos públicos.

Para o prefeito Hélio Leite, a aquisição é a prova de que o uso correto dos recursos fortalece o município: “Temos que equipar a prefeitura para levar qualidade de serviços para você. Castanhal precisa estar preparada para crescer de forma organizada. Investir em equipamentos, é investir em resultados para a cidade como um todo”, destacou o prefeito, que ainda agradeceu o trabalho dos motoristas das caçambas e pediu zelo no uso dos veículos por serem bens dos castanhalenses.

Nova frota de caçambas é apresentada à população em carreata pelas ruas da cidade (Divulgação/ Prefeitura de Castanhal)

Após a solenidade, as 14 caçambas seguiram em carreata, em ato simbólico que apresentou à população os novos veículos que passam a fazer parte do patrimônio público de Castanhal.

Com a nova frota, a prefeitura reforça a capacidade operacional da Secretaria Municipal de Obras (Semob) e reafirma o compromisso de avançar nas ações de saneamento, pavimentação e infraestrutura urbana, que são essenciais para o desenvolvimento do município modelo.



