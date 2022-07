1º lugar no Brasil: IstoÉ reconhece Canaã como referência em desenvolvimento econômico

Canaã dos Carajás é a líder em desenvolvimento econômico – no subgrupo comércio exterior – do Ranking Mellhores Cidades do Brasil 2022, elaborado pela revista IstoÉ e publicado em edição especial. A lista aponta Canaã como a campeã entre as cidades de pequeno porte, ao lado de municípios importantes como Paranaguá, no Paraná, e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que lideram entre os municípios de médio e grande porte, respectivamente.

A reportagem aponta que Canaã conta com expressiva indústria de extração mineral e a maior renda per capta do estado do Pará. Em entrevista, a prefeita Josemira Gadelha destaca que “a cidade vive um momento de arrecadação muito importante com a implantação do S11D, o maior projeto de mineração de ferro do mundo. “Isso somado às ações que tomamos na infraestrutura e na economia faz com que hoje sejamos líderes no Brasil na geração de empregos”, diz.

“Nosso desafio é usar esse recurso da mineração, que é finito, para criar um ciclo de desenvolvimento duradouro e uma economia diversificada”, complementa a prefeita.

Destaque em outras áreas

Além do desenvolvimento econômico, Canaã ainda foi citada no ranking nas áreas de capacidade de arrecadação (3º lugar no Brasil); aplicação na saúde e educação (4º lugar no Brasil); mercado de trabalho (9º lugar); políticas de habitação (14º) e execução do orçamento (16º lugar).

A prefeita destacou ainda que o bom momento de arrecadação, que permite investimentos, engrandece, mas não ilude. “Sabemos que o mais importante é que nosso recurso se transforme em melhoria da vida das pessoas, de forma duradoura”, pontuou.

O Ranking Melhores Cidades da Revista é um dos mais completos estudos sobre os municípios brasileiros e levou em consideração todos os 5,5 mil municípios do país, mapeando cerca de 280 indicadores ligados à qualidade de vida, mercado de trabalho, saúde, educação e presença digital, além de inclusão social.