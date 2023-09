Prefeitura de Cametá reestrutura a saúde do município com investimentos e melhorias

A Prefeitura de Cametá promove uma reestruturação na saúde do município. Essas mudanças fazem parte do cronograma de ações que visam as melhorias nos serviços, valorização dos servidores e a qualidade de vida da população.

O primeiro passo foi a regularização do piso salarial para enfermeiros e técnicos de enfermagem da gestão municipal, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e agora segue para a Secretaria Municipal de Saúde que dará o andamento aos pagamentos, incluindo os retroativos ao mês de maio.

“Esse ato do poder executivo juntamente com a Câmara Municipal é uma conquista para os servidores da saúde que são profissionais essenciais na administração municipal e que serão valorizados como merecem”, destaca o prefeito Victor Cassiano.

A Prefeitura também vem fazendo melhorias na estrutura dos atendimentos oferecidos pelo município. Como a reforma do Centro de Diagnóstico com a implantação de tomografia e raio-X computadorizado, que também são um exemplo dessas mudanças aplicada na saúde. Em pouco tempo, o local já realizou mais de 30 mil atendimentos, um avanço importante para a população.

Também foram entregues as ESF’s Ribeirinhas em pontos estratégicos para atendimento em saúde nas comunidades de Joana Coeli; Jorocazinho de Cima; Laranjal; Cuxipiari Carmo e Jaracuerazinho. Com a ampliação dos atendimentos nas comunidades, a administração municipal resolve um problema antigo de estrutura na saúde de Cametá.

A saúde municipal ganhou reforço com a entrega de 06 ambulâncias; 01 UTI móvel e 10 ambulanchas. A UBS Fluvial que ultrapassam 55 mil atendimentos em consultas e exames médicos, odontológicos, vacinação, entre outros serviços ofertados que facilitam o acesso e promovem a saúda à população ribeirinha em lugares mais distantes.

Muitos avanços foram feitos em pouco mais de dois anos de gestão no que tange a contração de Agentes Comunitários de Saúde que são importantes para o mapeamento dos serviços nas comunidades, contração de médicos para todo o município, entre outros.