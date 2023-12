Prefeitura de Cametá investe mais de R$ 1 milhão em melhorias no trânsito do município

Em três anos de gestão, a Prefeitura Municipal de Cametá, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte - SMUTT, investiu mais de R$ 1,3 milhão de reais na reestruturação do trânsito do município, para dar mais segurança aos motoristas e pedestres.

Essas ações, envolvem melhorias essenciais na sinalização de ruas, avenidas e manutenção de semáforos. Além disso, a SMUTT recebeu investimentos significativos na sua frota de veículos, equipamentos, fardamento e infraestrutura. Também já está em andamento o concurso público para a contratação de mais servidores para aumentar o corpo efetivo da equipe.

De acordo com o superintendente, João Novaes, esses investimentos refletem diretamente nos resultados positivos que o município tem obtido, sendo o principal deles, a redução do número de acidentes e mortes, entre outros benefícios.

“Hoje temos uma redução de quase 50% de acidentes e mortes no trânsito de nossa cidade. Também conquistamos o 1º lugar no ranking estadual em apreensão e recuperação de veículos provenientes de furtos e roubos e isso é muito gratificante para todos nós”, afirmou o superintendente.

Ações envolvem melhorias essenciais na sinalização de ruas, avenidas e manutenção de semáforos, além de blitz educativas (Reprodução/Prefeitura de Cametá)

Outro ponto importante está ligado as ações para um trânsito seguro, realizadas regularmente com blitz educativas de orientação de motoristas sobre a importância da utilização de equipamentos de segurança que vem sendo realizadas em grande escala e vários pontos do município.

Nos últimos três anos a Superintendência já contabiliza mais de 220 blitz educativas realizadas. Dessas,125 foram somente no ano de 2023. E no período do carnaval a equipe intensifica ainda mais os trabalhos para garantir a trafegabilidade e ao mesmo tempo a segurança dos foliões. Tudo isso para fazer o município de Cametá trilhar o caminho para um futuro seguro e confortável.