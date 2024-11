Prefeitura de Cametá e CODEC lançam Guia do Investidor para atrair empresas, empregos e crescimento

Em uma parceria com o Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), a Prefeitura Municipal de Cametá com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADRE), realizam no dia 6 de dezembro, as 8h30, no auditório do IFPA, em Cametá, o lançamento oficial do Guia do Investidor - um mundo de oportunidades com a biodiversidade amazônica, que visa apresentar ações e medidas de incentivos a implantação de investimentos no município, com objetivo de atrair empresas, gerar empregos e verticalizar a produção em vários setores. O evento envolverá autoridades, empresários, representantes de entidades de classes, produtores rurais e a comunidade local.

Desenvolvido pela CODEC, o Guia do Investidor é um material estratégico que reúne informações detalhadas sobre as oportunidades de negócios em Cametá. O documento destaca setores econômicos promissores como turismo, agricultura, pesca, extrativismo, além de apresentar dados sobre infraestrutura, incentivos fiscais, e parcerias público privadas.

Importância para o município

O documento é essencial para ligar o potencial de Cametá aos investidores que desejam atuar em uma região rica em recursos naturais e cultura. É também um passo importante para fomentar o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos. Destaca ainda, a implantação do Distrito Industrial, local para a instalação de novos empreendimentos, idealizado pela atual gestão e que agora ganha força com o apoio do governo do estado.

Atualmente Cametá possui uma economia diversificada, com destaque para a agricultura familiar, pesca artesanal, extrativismo e o turismo cultural, que atrai visitantes de várias partes do Brasil. Além disso, apresenta um cenário promissor para novos empreendimentos no setor industrial e a gestão municipal busca, com este lançamento, atrair investimentos capazes de impulsionar a economia local e diversificar as cadeias produtivas.

Outro ponto importante é o município possuir uma logística favorável via terrestre e fluvial. Além de contar com a rodovia PA-467, importante saída de acesso para a região das Vilas de Carapajó e Curuçambaba e que conecta Cametá a rodovia estadual PA-151, que liga ao município de Igarapé-Miri, porto hidroviário de Barcarena e à capital, Belém. Possui ainda, acesso para o porto de Vila do Conde, via fluvial.

“Queremos colocar Cametá na rota de grandes empreendedores e mostrar que temos muito a oferecer. Nossa meta é criar as condições necessárias para que Cametá se torne referência em investimentos no interior do estado. Queremos gerar emprego, renda e qualidade de vida para a nossa população”, destaca o prefeito Victor Cassiano.

O lançamento contará com uma programação diversificada, que inclui a apresentação do guia, palestras e debates. O evento promete ser uma oportunidade para empresários e investidores conhecerem de perto as potencialidades da região.

Parceria

A parceria entre a CODEC e a Prefeitura de Cametá é parte de um esforço conjunto para alavancar o desenvolvimento econômico da região, gerar emprego e tornar o município autossustentável.

O Guia do Investidor é resultado de estudos e análises realizadas ao longo de meses, envolvendo diversos setores e o suporte técnico de especialistas em economia e planejamento.