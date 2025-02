Prefeitura de Cametá abre as portas para o Carnaval 2025

O município de Cametá se prepara para receber um dos maiores Carnavais do Pará. A folia na cidade começará na sexta-feira (28) e seguirá até o dia 5 de março, e promete ser uma mistura de sons, cores e cultura.

A programação vai iniciar às 6h30, em vários pontos turísticos do centro da cidade, com bandas de fanfarra e grupos de cultura local. Já no período da tarde, às 15h, começará o Carnaval das águas com os cordões carnavalescos.

De acordo com Victor Cassiano,prefeito de Cametá, as expectativas para o Carnaval de Cametá são as melhores devido à tradição da festa do município.

“Estamos aguardando muitos turistas, por conta das atrações e tradição que já tem o nosso Carnaval. É um momento de mostrar todo o potencial cultural do município, como o samba de cassete; siriá do mestre Cupijó; os blocos e cordões carnavalescos; o Carnaval das águas; as escolas de samba; as bandas e artistas locais”, destaca o gestor da cidade.

A seguir, confira a programação completa do Carnaval de Cametá 2025:

- Sexta-feira de Carnaval (28/02):

- MC Livinho

- Dubdogz

- Carnaval das Águas

- Blocos culturais

- Sábado de Carnaval (01/03):

- Gustavo Mioto

- Babado Novo

- Blocos culturais

- Domingo de rock doido (02/03):

- DJ Méury

- DJ Assayag

- DJ Vicctor

- Desfile das escolas de samba

- Segunda de Carnaval (03/03):

- Nadson o Ferinha

- Pixote

- Detonautas

- Blocos culturais

- Terça-feira de Carnaval (04/03):

- Ana Castela

- Blocos culturais

- Quarta-feira de Carnaval (05/03):

- Léo Foguete

- Felipe Amorim

- Henry Freitas