Prefeitura de Bragança divulga oficialmente a programação do Carnaval 2026

A Prefeitura de Bragança divulgou oficialmente a programação do Carnaval de Bragança 2026, que acontece de 07 a 17 de fevereiro e promete ser um dos maiores carnavais da história do município, com expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias de festa.

Com grandes atrações nacionais, diversidade musical e uma programação extensa, o evento será realizado na Orla do Rio Caeté e na Praça de Eventos, transformando a cidade em um verdadeiro palco de celebração, cultura e alegria.

Reconhecido como um dos maiores eventos populares da região, o Carnaval de Bragança deve movimentar intensamente a economia local, impulsionar o turismo, aquecer o comércio e fortalecer a imagem do município como um dos principais destinos carnavalescos do Pará.

A programação musical reúne artistas de destaque nacional e estilos variados, garantindo entretenimento para diferentes públicos durante mais de dez dias de folia.

Com uma programação de peso e estrutura preparada para receber um grande público, o Carnaval de Bragança 2026 celebra a alegria do povo bragantino, a força da cultura popular e a energia contagiante do Rio Caeté. A Prefeitura de Bragança convida moradores e visitantes a viverem essa grande festa que já é tradição e referência no estado.

Carnaval de Bragança vai contar com grandes atrações nacionais e diversidade musical (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Confira a programação completa de shows:

● 07 de fevereiro – Viviane Batidão (Orla do Rio Caeté)

● 08 de fevereiro – Zé Felipe (Orla do Rio Caeté)

● 13 de fevereiro – Pixote (Praça de Eventos)

● 14 de fevereiro – Tarcísio do Acordeon (Praça de Eventos)

● 15 de fevereiro – Manu Bahtidão e Gigio Boy (Praça de Eventos)

● 16 de fevereiro – Araketu (Praça de Eventos)

● 17 de fevereiro – Léo Foguete (Praça de Eventos)