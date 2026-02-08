Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Prefeitura de Bragança divulga oficialmente a programação do Carnaval 2026

Evento acontece de 7 a 17 de fevereiro e deve atrair mais de 200 mil foliões, movimentando a economia e consolidando Bragança como um dos maiores carnavais do Pará

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança
fonte

Programação vai transformar a cidade em um verdadeiro palco de celebração, cultura e alegria (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

A Prefeitura de Bragança divulgou oficialmente a programação do Carnaval de Bragança 2026, que acontece de 07 a 17 de fevereiro e promete ser um dos maiores carnavais da história do município, com expectativa de atrair mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias de festa.

Com grandes atrações nacionais, diversidade musical e uma programação extensa, o evento será realizado na Orla do Rio Caeté e na Praça de Eventos, transformando a cidade em um verdadeiro palco de celebração, cultura e alegria.

Reconhecido como um dos maiores eventos populares da região, o Carnaval de Bragança deve movimentar intensamente a economia local, impulsionar o turismo, aquecer o comércio e fortalecer a imagem do município como um dos principais destinos carnavalescos do Pará.

A programação musical reúne artistas de destaque nacional e estilos variados, garantindo entretenimento para diferentes públicos durante mais de dez dias de folia.

Com uma programação de peso e estrutura preparada para receber um grande público, o Carnaval de Bragança 2026 celebra a alegria do povo bragantino, a força da cultura popular e a energia contagiante do Rio Caeté. A Prefeitura de Bragança convida moradores e visitantes a viverem essa grande festa que já é tradição e referência no estado.

image Carnaval de Bragança vai contar com grandes atrações nacionais e diversidade musical (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Confira a programação completa de shows:

● 07 de fevereiro – Viviane Batidão (Orla do Rio Caeté)

● 08 de fevereiro – Zé Felipe (Orla do Rio Caeté)

● 13 de fevereiro – Pixote (Praça de Eventos)

● 14 de fevereiro – Tarcísio do Acordeon (Praça de Eventos)

● 15 de fevereiro – Manu Bahtidão e Gigio Boy (Praça de Eventos)

● 16 de fevereiro – Araketu (Praça de Eventos)

● 17 de fevereiro – Léo Foguete (Praça de Eventos) 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

carnaval

braganca

panoramabragança2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda