Prefeitura de Benevides lança programa “Alfabetizando Benevides Criança"

A Prefeitura de Benevides, em parceria com o Instituto Natura, Associação Bem Comum e Programa Educar Pra Valer, lançou oficialmente na manhã da última quinta-feira, 25, o “Alfabetizando Benevides Criança – Programa Municipal de Alfabetização na Idade Certa".

O programa tem por objetivo consolidar o aprendizado da alfabetização dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Benevides, até os sete anos de idade, além de elevar os indicadores de fluxo escolar e consequentemente avançar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O projeto possui duração de quatro anos e envolve formação pedagógica para gestores, coordenadores, professores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação, bem como a disponibilização de material didático, teste de fluência, acompanhamento sistemático e elaboração de plano de intervenção pedagógica na Rede Municipal de Ensino.

“Estou muito feliz, pois a alfabetização na idade certa é prioridade em Benevides, e agora ganhará uma força ainda maior. Aprender a ler não é fácil, mas é incrível. Muito obrigada por acreditar na educação”, disse em discurso Juliana Gabriela de Souza Silva, aluna de sete anos da rede municipal de ensino.

O programa contemplará 26 escolas, e o público alvo são 4.940 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Investimento na base

A Prefeita da cidade, Luziane Solon, analisou e constatou que é importante fortalecer a base para impulsionar cada vez mais a educação do município de Benevides.

“Nós somos o primeiro Município do Estado do Pará a assinar o termo de cooperação e firmar parceria com a Associação Bem Comum, uma política educacional que compreende a escola e a sala de aula como espaços prioritários de atuação dos profissionais da Rede de Ensino. Consideramos que é fundamental preparar bem as nossas crianças para que elas saibam ler, interpretar e escrever na Idade Certa”, afirma a Chefe do Executivo.