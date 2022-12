Meio ambiente: Belém atinge recorde de plantio de mudas

Dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) apontam que houve um aumento significativo no plantio de mudas em Belém. De acordo com a instituição, em 2021, ocorreu o plantio de 547 espécies arbóreas, entre mangueiras e outras adaptadas à região. Já de janeiro a novembro deste ano, foram plantadas 2.933 mudas de arbóreas e arbustos.

Esse aumento é resultado das ações da Prefeitura de Belém, realizadas por meio da Semma nos últimos dois anos, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. Além disso, a Granja Modelo, localizada no bairro Castanheira, voltou a produzir mudas para o abastecimento da arborização da capital paraense.

VEJA MAIS

Confira, a seguir, as principais ações ambientais realizadas na capital paraense:

- Setembro verde: as ações de arborização e paisagismo foram intensificadas ao longo do mês de setembro de 2022, durante a operação "Setembro Verde", que teve como principal objetivo priorizar a arborização das áreas periféricas da capital paraense, em especial na área do igarapé São Joaquim, espaço que tem recebido diversas obras de recuperação;

- Bosque Rodrigues Alves: em outubro deste ano, no Dia das Crianças, o Bosque Rodrigues Alves foi reaberto, após passar por obras de revitalização das calçadas, muros, grades e iluminação externa, assim como a recuperação do restaurante, que dará lugar a uma praça de alimentação. Outro destaque do Bosque foi o lançamento do projeto “Maloca Indígena”, que visa valorizar e difundir a cultura dos povos indígenas que vivem na capital paraense;

- Portal da Amazônia: em janeiro deste ano, o Portal da Amazônia recebeu o plantio de 53 mudas de diversas espécies. Além disso, vários pontos da capital paraense receberam ações de paisagismo e de manutenção de áreas verdes;

- Educação ambiental: para conscientizar os moradores de Belém sobre os cuidados com o meio ambiente, a Semma também investe em eventos; oficinas educacionais para adultos e crianças; ecofeiras com disposição de produtos da economia circular solidária e bioeconomia; além de mutirões socioambientais realizados em diversos pontos da cidade ao longo do ano.