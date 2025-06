Prefeitura de Acará implementa programa Auxílio Gás para famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Acará, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, informa à população o lançamento do Programa Auxílio Gás, instituído pela Lei Municipal nº 263/2022, já em pleno vigor no município.

O programa representa um marco importante nas políticas de proteção social da atual gestão, sendo fruto do compromisso com a promoção da dignidade humana e o enfrentamento à vulnerabilidade social. Sua principal finalidade é garantir às famílias em situação de fragilidade o acesso ao gás de cozinha — item essencial à alimentação e à manutenção das necessidades básicas do lar.

Diante do constante aumento do custo de vida, especialmente no que diz respeito aos alimentos e insumos domésticos, muitas famílias acaraenses vêm enfrentando sérias dificuldades socioeconômicas. Nesse contexto, o Auxílio Gás surge como uma ação concreta de enfrentamento à fome, de combate à pobreza e de promoção da justiça social.

Prefeitura de Acará tem o compromisso com políticas públicas inclusivas (Divulgação/Prefeitura do Acará)

A iniciativa busca assegurar condições mínimas de sobrevivência digna para famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, com atenção especial a grupos em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência e beneficiários de programas sociais já existentes.

A seleção das famílias beneficiadas é realizada com base em critérios técnicos, utilizando informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e segue princípios de equidade, transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

Com o Auxílio Gás, a Prefeitura de Acará reafirma seu compromisso com políticas públicas inclusivas e voltadas à proteção social, demonstrando sensibilidade às reais necessidades da população. A iniciativa integra um conjunto mais amplo de ações que estão sendo desenvolvidas com o objetivo de promover o bem-estar, reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população acaraense.

A gestão municipal segue empenhada em fortalecer a rede de apoio às famílias que mais precisam, por meio de políticas públicas eficazes, responsáveis e humanizadas.