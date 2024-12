Prefeitura de Abaetetuba promove o “Natal de Todos” a partir de 11 de dezembro

A Prefeitura de Abaetetuba dará início, na próxima quarta-feira (11), ao projeto “Natal de Todos”, uma iniciativa que busca levar alegria, magia natalina e solidariedade à crianças de diferentes comunidades do município. O evento promete transformar as praças e ruas da cidade em um grande palco de celebração natalina, abrangendo bairros, zonas rurais e ribeirinhas.



O projeto deste ano tem como objetivo atender cerca de 18 mil crianças, distribuídas entre os polos da zona urbana, zona rural (estradas) e comunidades ribeirinhas. A programação inclui apresentações culturais, distribuição de brinquedos, lanches e a esperada chegada do Papai Noel, que percorrerá os três territórios do município.



Solidariedade e inclusão



De acordo com a prefeita Francineti Carvalho, o Natal de Todos reafirma o compromisso da gestão com a inclusão social, proporcionando às crianças em situação de vulnerabilidade o direito de brincar e vivenciar o espírito natalino.

“O projeto que tem como objetivo levar a magia do natal, a alegria, o brincar com as crianças, a ludicidade, mas além de tudo, uma mensagem boa, a cultura de paz, para que as crianças aprendam desde muito pequenas que o poder do natal é celebrar o amor, a fraternidade, respeito especial às diferenças”, afirmou.



Programação e parcerias



O evento será realizado em praças públicas e outros espaços abertos, com atividades lúdicas, apresentações artísticas e culturais organizadas por equipes das secretarias municipais, escolas, creches e outras instituições parceiras.



Cronograma



O Natal de Todos terá início nesta quarta-feira, 11 de dezembro, e seguirá até o dia 21 de dezembro, levando a magia natalina a todas as comunidades de Abaetetuba.