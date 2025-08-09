Prefeito Toni Cunha, de Marabá, tem 75,1% de aprovação

O prefeito Toni Cunha, de Marabá, com pouco mais de sete meses de gestão, alcançou na última pesquisa de opinião a expressiva marca de 75,1% de aprovação, contra apenas 14,7% de desaprovação, enquanto 10,3% não souberam avaliar. A margem de erro é de 3,6 pontos. A pesquisa do Instituto Ampla entrevistou 750 moradores na sede do município e na zona rural, entre 3 e 6 de agosto.

O desempenho do prefeito, na mesma pesquisa, foi considerado ótimo e bom por 51,8% dos entrevistados, regular por 32,3% e ruim e péssimo por somente 9,1%. Outros 6,9% não souberam ou não responderam.

Perguntados se a gestão está no caminho certo, 74,1% responderam que sim e 15,6% que não. A expectativa positiva da população quanto à administração Toni Cunha é ainda maior: nada menos que 80,1% acreditam que Marabá vai melhorar com a atual gestão e somente 11,2% disseram que não vai melhorar.

O resultado é que a autoestima da população está igualmente elevada: 86,3% consideram Marabá um lugar bom para se viver e somente 1,7% acham ruim.

O que explica a aprovação e o otimismo

Quem, vindo de outra cidade, tivesse circulado por Marabá nos últimos meses, e sobretudo nas férias de julho, entenderia rapidamente o nível de aprovação do gestor e o otimismo da população com o futuro próximo.

O que poderia ser visto apenas como marketing, como o Maraverão, foi na verdade um grande gerador de empregos e renda, algo que movimentou a economia do município e, com isso, agradou a todos. O Maraverão, nova marca do veraneio de Marabá, levou artistas locais e nacionais para incrementar o já agitado verão marabaense, atraindo em média 60 mil pessoas por show, incluindo gente de toda a região próxima.

O MaraVerão movimentou Marabá em julho, com shows nacionais como Bel Marques e Claudia Leite, que atraíram milhares de pessoas para curtir o verão na cidade como nunca (Divulgação/ Prefeitura de Marabá)

Aliás, gerar empregos e renda com o incentivo ao turismo e à cultura é uma das estratégias da gestão Toni Cunha. Os festejos juninos, outra marca forte de Marabá, foram fortalecidos este ano, com a promessa de ganhar ainda mais relevância nos próximos.

Mas não só de festa vive o cidadão e a cidadã de Marabá. A cidade e a zona rural estão bem mais iluminadas com o programa Ilumina Marabá, que até o fim do ano vai implantar 100% de LED na iluminação pública. O programa avança rapidamente e vários bairros e vilas rurais já foram beneficiados.

Outro programa importante, de pavimentação e requalificação de vias, chegou a 14 bairros, com drenagem, meio fio e sarjeta. Nos próximos meses, o programa promete pavimentar mais 50 quilômetros de vias.

Serviço de asfaltamento nas principais vias, para melhorar a mobilidade urbana (Divulgação/ Prefeitura de Marabá)

Escolas estão sendo entregues ampliadas e totalmente climatizadas, a exemplo da Escola Raiara de Carvalho, que atende 600 alunos num dos bairros mais carentes do município. Por sinal, toda a rede municipal de ensino, com seus mais de 56 mil estudantes, conta com merenda escolar de qualidade, com cardápio balanceado e nutritivo preparado por nutricionistas.

Por todo o município percebem-se sinais de transformação da vida das pessoas, para melhor, e isso acaba naturalmente se refletindo nas pesquisas de opinião. Nada mau para quem aceitou a missão de chefiar, em sua primeira experiência de administrador público, a prefeitura do terceiro maior município do estado, com todos os seus enormes desafios.