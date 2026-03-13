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Prefeito Igor Normando se reúne com vereadores para discutir novos projetos para o município

Durante as reuniões, foram debatidos projetos e ações voltadas ao desenvolvimento da cidade

Conteúdo sob responsabilidade da CMB
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Agenda de reuniões também serviu para alinhar estratégias e fortalecer a cooperação entre os poderes (Divulgação/CMB)

O prefeito de Belém, Igor Normando, participou de dois dias de reuniões institucionais na Câmara Municipal de Belém (CMB), em agenda realizada em conjunto com o presidente da Casa Legislativa, Vereador John Wayne.

Os encontros reuniram Vereadores e membros da gestão municipal para discutir pautas prioritárias para a capital paraense, fortalecendo o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Durante as reuniões, foram debatidos projetos e ações voltadas ao desenvolvimento da cidade, a exemplo de significativas melhorias no saneamento, 200 km de asfalto, mais segurança, mais melhorias no transporte público e intensificação nas operações de zeladoria, além de iniciativas que buscam melhorar os serviços públicos oferecidos à população.

O presidente da Câmara, Vereador John Wayne, destacou a importância da aproximação institucional entre os poderes para garantir avanços nas políticas públicas e na tramitação de projetos de interesse da população de Belém. Já o prefeito Igor Normando reforçou o compromisso da gestão municipal com o diálogo permanente com o Legislativo, ressaltando que a parceria entre Prefeitura e Câmara é fundamental para viabilizar soluções e investimentos para a cidade. Normando escutou atentamente cada sugestão e demanda dos Vereadores e se prontificou a realizar as devidas atividades em prol de melhorar o bem estar da população, bairro por bairro.

A agenda de reuniões também serviu para alinhar estratégias e fortalecer a cooperação entre os poderes, garantindo maior integração nas ações voltadas ao desenvolvimento social, econômico e urbano da capital paraense.

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