Prefeito e governador assinam ordem de serviço para obras da PA-471, na Vila do Carmo

Na última segunda-feira (21), o prefeito Victor Cassiano, juntamente com o governador Helder Barbalho, participaram de solenidade para a assinatura da Ordem de Serviço para as obras de construção e pavimentação asfáltica da PA-471, na Vila do Carmo, em Cametá.

Com uma extensão de quase 10 quilômetros, a PA-471 vai ligar a região da Vila do Carmo à PA-151. E isso, além de oferecer condições dignas de trafegabilidade, garantindo o direito de ir e vir de toda a população, vai trazer desenvolvimento para toda a região do beiradão e melhorar o escoamento da agricultura, assim como, o fortalecimento da exportação do açaí, carro-chefe da economia local.

Governardo Helder Barbalho e comitiva de parlamentares participaram da solenidade para assinatura da Ordem de Serviço de obras que vão trazer desenvolvimento para Cametá (Divulgação/ Ascom Prefeitura de Cametá)

Na oportunidade, o prefeito Victor Cassiano agradeceu ao governador os convênios já celebrados com o município de Cametá. “A gente acredita na condição de avanço deste, que é o 8º maior município do estado. E agradecemos a parceria que traz condições de realizar essas obras tão importantes para nós cametaenses”, destacou o prefeito.

Em seguida, o governador Helder Barbalho lembrou que na política tem os que trabalham e os que ficam nas redes sociais criticando. “Hoje estamos dando mais um passo para realizar um sonho dos moradores desta região. Sei que não é fácil ser prefeito desta cidade, mas nós vamos estar sempre juntos para fazer muito mais por Cametá”, declarou o governador.

Participaram ainda, a deputada federal Alcione Barbalho; deputado estadual Iram Lima; deputado e secretário de Cidadania, Igor Normando; além de outros secretários e vereadores.

Mercado Municipal de Curuçambaba recebeu reforma e ampliação (Divulgação / Ascom Prefeitura de Cametá)

Mercado Municipal de Curuçambaba

No mesmo dia, o prefeito Victor Cassiano, o governador Helder Barbalho e a comitiva de parlamentares inauguraram o mercado de Curuçambaba totalmente reformado e ampliado para atender a população. O recurso para a obra foi uma parceria com o deputado Hélio Leite. O mercado é mais uma conquista para o Distrito de Curuçambaba, que tem recebido grandes investimentos da gestão municipal.