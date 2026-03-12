Prefeito de Bragança cria Centro de Operações para coordenar resposta às enchentes no município

Diante das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias, a Prefeitura de Bragança estruturou um Centro de Operações Emergenciais para coordenar as ações de resposta à situação climática. O espaço reúne equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual, Corpo de Bombeiros, forças de segurança e diversas secretarias municipais, garantindo organização e agilidade no atendimento às ocorrências registradas na cidade.

A central foi criada com o objetivo de sistematizar as informações, monitorar as áreas afetadas e direcionar as equipes de atendimento, permitindo uma resposta mais rápida às demandas da população. Desde o último sábado, quando o município registrou um dos momentos mais críticos do período de chuvas, mais de 12 mil pessoas foram impactadas em diferentes regiões de Bragança.

Durante um dos períodos mais intensos da emergência climática, o volume de chuva registrado chegou a cerca de 116 milímetros, agravado pelos horários de maré alta, o que ampliou as áreas de alagamento e aumentou o número de ocorrências atendidas pelas equipes de resposta.

Mobilização também contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

O trabalho de articulação institucional também trouxe avanços importantes para o município. O decreto municipal de Situação de Emergência foi reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que permite à Bragança acessar recursos e apoio humanitário para fortalecer o atendimento às famílias afetadas e contribuir com a recuperação da infraestrutura da cidade.

A mobilização também contou com a presença de autoridades estaduais e federais. Na última segunda-feira, 9, o município recebeu a visita do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, além da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que acompanharam a situação e reforçaram o apoio institucional ao município.

O prefeito Dr. Mário destacou que a criação do Centro de Operações foi fundamental para garantir rapidez e organização nas ações de resposta. “Criamos o Centro de Operações Emergenciais para unir forças e agir com rapidez diante das chuvas e da maré alta. Muito já foi feito, mas seguimos monitorando as áreas afetadas, oferecendo suporte humanitário às famílias e atuando com equipes de infraestrutura para conter possíveis desastres. Bragança não está sozinha”, complementou.

Com equipes em regime de plantão permanente, o Centro de Operações segue monitorando as condições climáticas e coordenando as ações de atendimento.

A orientação das autoridades é que a população acompanhe os comunicados e alertas divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura, especialmente nos períodos de maré alta e chuvas intensas.

A mobilização conjunta entre município, estado e governo federal tem sido fundamental para garantir assistência às famílias afetadas e fortalecer as ações de resposta diante da emergência climática registrada em Bragança.