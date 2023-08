Preço Baixo Farmácia oferece consulta farmacêutica, checagem de pressão arterial e outros serviços

As farmácias e drogarias atuam, cada vez mais, como estabelecimentos que prestam assistência à saúde, por meio da prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças e de outras condições, assim como com a promoção, manutenção e recuperação da saúde, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

E a PB Farma, farmácia do Supermercado Preço Baixo, vai muito além da venda de medicamentos e tem como prioridade o cuidado com a saúde de seus pacientes. Não é à toa que a farmácia vem investindo, cada vez mais, em um atendimento diferenciado e em serviços que garantam uma melhor qualidade de vida para todos.

Além de comprar medicamentos, na PB Farma os clientes contam com um excelente atendimento e podem realizar diversos serviços básicos em saúde, como consulta farmacêutica, checagem da pressão arterial, pesagem, além de muitos outros serviços disponibilizados em todas as unidades do Preço Baixo.

Ou seja, além de garantir os seus remédios e vários outros itens, de forma segura e prática, como produtos para beleza, higiene pessoal, produtos ortopédicos e auxiliares à saúde, o paciente ainda tem a chance de cuidar da saúde em qualquer unidade da PB Farma.

Serviços diferenciados

A PB Farma possui unidades no Una, Icuí, Levilândia, Cidade Nova e Pombal, localizada na BR-316, no bairro de Águas Lindas (André Oliveira/O Liberal)

A farmácia do Preço Baixo atua como um espaço em que o paciente vai para receber orientações, tirar dúvidas e receber dicas sobre saúde, de modo geral. NA PB Farma, o farmacêutico pode analisar sintomas e indicar quais são as especialidades médicas que os pacientes devem procurar para ter o atendimento mais adequado. Isso reforça a preocupação que a farmácia tem no cuidado com a saúde de seus pacientes, oferecendo um serviço diferenciado e que pode salvar vidas.

Todas as lojas da PB Farma contam com uma ampla estrutura e com espaços totalmente climatizados, o que garante mais conforto e bem-estar na hora de realizar as compras e de cuidar da saúde. A PB Farma possui unidades em Belém (Senador Lemos e Una) e Ananindeua (Icuí, Águas Lindas, BR 316 e Cidade Nova).

Procure a unidade mais próxima e garanta o que há de melhor em serviços para a sua saúde. Afinal, cuidar da sua saúde e bem-estar é a principal missão da PB Farma!