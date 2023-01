Rede Mater Dei Porto Dias amplia cobertura de serviços

A Rede Mater Dei Porto Dias amplia a cobertura integrando novos convênios e especialidades para atender com, cada vez mais excelência, seus clientes mantendo a qualidade e humanização nos serviços disponíveis.

O médico Rômulo Nina, diretor técnico do Hospital Mater Dei Porto Dias, explica que a ampliação da cobertura visa atender um número maior de pessoas com os serviços da maternidade. “Ampliar a sua cobertura proporciona que ainda mais pessoas possam ser atendidas em um hospital de alta complexidade com seus processos acreditados internacionalmente”.

Rômulo Nina, diretor técnico do Hospital Mater Dei Porto Dias, pontua sobre os benefícios da ampliação dos serviços da Rede. (Divulgação)

Além da maternidade, o Porto Dias também é um hospital completo oferecendo um atendimento aos pacientes. “Somos um hospital de referência e que busca atender as pessoas em todas as fases da vida. Como somos um hospital completo, os nossos clientes podem cuidar da sua saúde num só lugar, incluindo a Medicina Diagnóstica com exames de imagens e laboratoriais. Daí a importância de ampliar as coberturas de convênios e oferecer mais especialidades por meio de um corpo clínico altamente especializado reforçando o nosso compromisso com uma saúde de qualidade”, complementa o médico.

Mais serviços na área da saúde da mulher com ginecologistas e exames de referência, obstetrícia para cuidados de pré-natal de alto risco, atendimentos completos de oftalmologia e cirurgia plástica fazem parte da ampliação, além dos habituais na linha materno infantil com o diferencial da Rede Mater Dei Porto Dias. O diretor técnico relembra o início da maternidade em 2022 e sua estrutura para receber os pacientes.

A Rede Mater Dei Porto Dias conta com uma estrutura completa para atender desde a prevenção até as necessidades mais complexas. (André Oliveira / O Liberal)

O diretor técnico relembra a inauguração da maternidade em 2022 com sua estrutura completa e o acompanhamento da equipe humanizada. “A Maternidade tem o mais alto padrão de instalações associando tecnologia, conforto, qualidade, segurança e humanização. Está em consonância com a nossa linha de cuidados materno-infantil”.

Saúde Bradesco e Cassi são os novos convênios integrados à Maternidade, além da ampla carteira dos planos já atendidos pelo Hospital. Rômulo Nina pontua que a nova cobertura também ampliou o acesso dos planos que já estavam inclusos nos atendimentos.

A ampliação trará mais benefícios para os usuários, como o acesso de mais pessoas aos serviços de saúde, desde a prevenção até o atendimento das necessidades mais complexas e suporte do programa de qualidade assistencial com protocolos definidos e certificados em âmbito internacional.

“Somos uma empresa que possui uma das principais certificações do mundo: a JCI. O Hospital Mater Dei Porto Dias estará sempre presente fazendo tudo que for necessário para garantir às pessoas que confiam em nossos serviços a melhor técnica sem deixar de lado o calor humano”, finaliza Rômulo.