Maternidade Porto Dias promove curso para gestantes

A Maternidade do Hospital Porto Dias promove o curso para gestantes, que será realizado no dia 2 de março, no horário das 17h às 20h, na Sala de Educação Continuada, localizada no primeiro andar do bloco A do hospital.

O curso aborda vários temas e fases da gestação para discutir com a futura mamãe assuntos como as transformações no corpo,vida saudável durante o período gestacional, amamentação, cuidados com o bebê e até orientações para o cartório, entre outros.

As médicas Cynthia Lins, coordenadora da maternidade e Márcia Anaisse, coordenadora pediátrica e neonatológica, participam do curso orientando sobre os temas de períneo na gravidez e no parto e cuidados com o recém-nascido. Outros integrantes do corpo clínico da Mater Dei Porto Dias também fazem parte do curso como enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas para reduzir todas as dúvidas deste período.

A formação está em sua terceira edição e é uma oportunidade para a gestante e sua rede de apoio compreender as transformações da gravidez e se preparar para a chegada do novo membro da família.

Serviço:

Curso para gestantes

Data: 02 de março de 2023

Horário: 17h às 20h

Local: Sala de educação continuada - 1º andar do Bloco A

Mais informações: (91) 99269-9873