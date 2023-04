Maternidade Porto Dias incentiva o parto vaginal

O parto vaginal é aquele em que o bebê sai pelo canal da vagina e é o mais recomendado pelo Ministério da Saúde e sociedades da área, como a de ginecologia. A médica Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade do Hospital Porto Dias, explica sobre os benefícios do parto para mães e recém-nascidos.

Rápida recuperação da mãe, que fica mais disposta para cuidar do bebê; menor risco de infecção, mais facilidade para produção de leite e amamentação e retorno do útero para o tamanho normal em um tempo mais curto são alguns dos benefícios para a mulher.

Os recém-nascidos também são favorecidos por este tipo de parto com a maior receptividade de toque, crianças mais ativas e com respiração mais clara e fácil. “Quando o bebê passa pelo canal vaginal há uma compressão do tórax, que faz com que aquele líquido que está dentro do pulmão seja expelido mais facilmente. Então o bebê que tem uma respiração melhor. É um bebê mais ativo ao nascer, porque passou por todo o processo do parto”, detalha a ginecologista.

A enfermeira Silvana Prata, integrante da equipe da Maternidade Porto Dias, ainda destaca outros benefícios para as crianças, como a redução de chance de doenças alérgicas e autoimunes, fortalecimento do sistema neurológico, a formação na flora intestinal e a diminuição do número de bebês prematuros.

A sala PPP (Pré-parto, parto e puerpério) oferece condições para estimular o parto normal (André Oliveira / O Liberal)

O parto e o atendimento humanizado estão entre os objetivos da Maternidade do Porto Dias, que estimula a realização deste tipo de parto focando no bem-estar da mãe e filho. Em 2022, a instituição realizou 155 partos, sendo 72 normais, cerca de 45% do total.

A realização de partos vaginais é importante para a equipe da maternidade. Cynthia ressalta que a rede conta com uma equipe capacitada e preparada para os nascimentos, além da estrutura com a sala PPP (Pré-parto, parto e puerpério) com banheira, controle de luz e som e instrumentos.

A equipe conta com anestesista de plantão disponível para a maternidade, equipe treinada, pediatras, obstetras e enfermeiras para estimular o parto normal. “A gente estimula, tenta chegar mais próximo dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para partos normais”, pontua a coordenadora.

O pré-natal bem feito e com acompanhamento é um dos fatores que contribui para a realização bem sucedida do parto vaginal.

A ginecologista explica que a maternidade conta com o serviço oferecendo orientação nutricional, de ganho de peso, intervenção nas pré-eclâmpsias e diabetes gestacional. “Se você tem um bom pré-natal, você consegue corrigir possíveis alterações de comorbidades que essas mulheres podem desenvolver durante o pré-natal”, finaliza.