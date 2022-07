Hospital Porto Dias amplia atendimento materno infantil

A hora do parto é um momento único e especial para a mulher e para o bebê e deve trazer segurança, cuidado, atenção e respeito aos dois. E a escolha do hospital faz a diferença para que todo o processo seja feito com êxito.

A Maternidade do Hospital Porto Dias inaugurada no último mês de maio traz inovação para o setor no Pará, além de oferecer um atendimento focado na humanização junto com uma infraestrutura completa com conforto e acolhimento para mãe e filho.

A administradora Larissa Borges, que está com 32 semanas de gestão, conta os dias para ter o pequeno Davi em seus braços. Ela escolheu a Maternidade do Porto Dias para viver este momento especial. “Minha expectativa é ótima. Graças a Deus estou tendo uma gravidez tranquila e sem intercorrências”, conta Larissa.

Larissa Borges escolheu a maternidade Porto Dias para ter o pequeno Davi (Lara Faria Fotografia)

Na etapa final da gestação, ela está intensificando os cuidados e se preparando para o parto com a prática de exercícios, fisioterapia e regulação da alimentação. Ela visitou a maternidade e ficou impressionada com tudo o que viu. “Tive a oportunidade de conhecer a Maternidade do Porto Dias e fiquei encantada com a estrutura, corpo clínico e atendimento, realmente algo inédito em Belém”, ressalta a administradora.

O Hospital inaugurou o espaço em parceria com a Rede Mater Dei de Saúde buscando ampliar o serviço de atendimento materno e infantil. Essa parceria também fez a diferença para Larissa. “Eles estão trazendo um conceito novo de quem mais entende de maternidade no Brasil, que é a Rede Mater Dei de Belo Horizonte”.

A administradora também ficou encantada com a infraestrutura ofertada pela Maternidade, que conta com apartamentos e UTI neonatais, equipamentos de última geração, processos assistenciais e de apoio da equipe obstétrica com a paciente, sendo acompanhada do início ao fim da gestão seguindo todos os protocolos para um atendimento humanizado.

Ele é um dos principais diferenciais da maternidade, que possui uma equipe de profissionais especializada em realizar procedimentos focados em família e proporciona um local de acolhimento para as mulheres com responsabilidade e cuidado.

Todos esses pontos e a segurança de um espaço capacitado foram decisivos para Larissa como explica. “Ter a retaguarda de um grande hospital na hora do parto me dá mais segurança. Saber que ali eles estão preparados para qualquer intercorrência me deixa mais tranquila”.

A maternidade também oferece atendimentos em ginecologia preventiva (André Oliveira / O Liberal)

Além do parto, a Maternidade do Hospital Porto Dias oferece assistência ginecológica e obstetrícia em atendimentos de urgência; ginecologia preventiva como exame físico, saúde da mulher, rotina, saúde das mamas; consultas pré-natal de risco habitual e de alto risco.

Atendimentos de cirurgia ginecológica (miomatose, adenomiose, endometriose, pólipos, cistos ovarianos) e de ginecologia oncológica como tratamento e acompanhamento de neoplasias de ovário, colo uterino, vagina e vulva também fazem parte dos serviços da maternidade.