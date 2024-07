Porto Dias realiza campanha ‘Julho Verde’ para conscientizar sobre o câncer de cabeça e pescoço

O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é comemorado em 27 de julho. Visto isso, durante todo o mês de julho o Hospital Porto Dias realiza a campanha “Julho Verde”, que visa promover atividades de conscientização e informação sobre esse tipo de câncer.

O câncer de cabeça e pescoço trata-se de tumores que acometem as regiões da glândula tireoide, boca, garganta, pele e laringe, conforme explica Alberto Kato, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Porto Dias.

“O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou para o ano de 2024 o surgimento de mais de 39 mil casos novos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Por isso, é muito importante fazer o diagnóstico precoce, que aumenta muito a chance de cura, estando em torno de 90% para o câncer de cabeça e pescoço. A probabilidade de cura para o câncer de tireoide é de mais de 95% e o câncer de boca gira em torno de 80%. Já o de laringe, fica por volta de 80% e o câncer de pele gira em torno de 90%”, explica o médico.

Alberto Kato, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Porto Dias, ressalta a importância de ficar atento aos sintomas da doença, como manchas ou feridas na boca (Arquivo pessoal)

Sintomas

Os principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço são: aparecimento de nódulos no pescoço; presença de manchas brancas ou avermelhadas na boca; presença de feridas na pele ou na boca que não cicatrizam; dor de garganta que não melhora em 15 dias; dificuldade ou dor para engolir alimentos e alterações na voz por mais de 15 dias.

De acordo com o cirurgião Alberto Kato, em fases iniciais, a maioria desse tipo de câncer é tratada com cirurgia. Portanto, ao identificar manchas ou feridas na pele ou na boca, um médico deve ser consultado imediatamente para que seja realizada uma biópsia.

“No caso da glândula tireoide, isso é um pouco mais difícil porque essa glândula não é visível e também não é palpável. Então, principalmente as mulheres, que são mais acometidas pelo câncer de tireoide, devem fazer anualmente um check-up com ultrassonografia para que se possa identificar tumores precoces de até um centímetro, que não são palpáveis”, afirma o especialista.

Prevenção

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), além de consultar regularmente o médico para exames de rotina, é necessário ter hábitos saudáveis para prevenir esse tipo de doença, são eles:

- Não fumar;

- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

- Manter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes;

- Manter uma boa higiene bucal;

- Usar protetor solar e evitar exposição ao sol prolongada;

- Manter o peso corporal adequado.

O Hospital Porto Dias está conscientizando a sociedade sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce do câncer de cabeça e pescoço. Além disso, a instituição de saúde possui um setor voltado apenas para o tratamento de câncer, com uma equipe altamente capacitada.