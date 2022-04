Pneus interferem no consumo de combustível?

Os pneus são itens fundamentais na operação de um automóvel e, assim como outras peças e sistemas, podem interferir no desempenho do veículo e no gasto de combustível.

A qualidade do material e as condições de uso dos pneus são inversamente proporcionais à força que o motor precisa fazer para o carro se movimentar, ou seja, com pneus mal calibrados ou desalinhados, por exemplo, o motor precisará enviar mais força (tração) aos eixos que movimentam as rodas. Esse esforço maior acelera a queima de combustível para gerar a potência que o carro precisa.

Economia de combustível e aumento da vida útil dos pneus podem ser alcançados com manutenção regular (Divulgação / RR Pneus)

Por isso, observar as condições dos pneus e agir de forma preventiva para aumentar sua vida útil também é uma forma de poupar combustível e, principalmente, garantir a segurança ao utilizar o veículo. Além disso, outras dicas podem ajudar a economizar.

Fique atento à calibragem

Todo condutor deve saber a recomendação de calibragem dos pneus de acordo com o fabricante e garantir que ela esteja em dia.

O número correto da pressão (em libras) normalmente é informado no manual do veículo, além de estar impresso em adesivos na parte externa e interna. Também é bom lembrar que pneus dianteiros e traseiros têm calibragens diferentes.

A atenção a esse ponto tem um motivo. Pneus mal calibrados exigem mais força do motor, e isso pode aumentar em cerca de 20% o consumo de combustível do veículo. É importante notar que a calibragem também vai variar dependendo se o carro está cheio de ocupantes e volumes, ou não.

Não exagere no tamanho dos pneus

Baseados em critérios de beleza de estilo, alguns motoristas optam por instalar pneus largos em seu carro, e outros o fazem porque eles dão maior aderência nas estradas. No entanto, pneus largos também são mais pesados e o motor precisa aplicar mais força para movê-los, resultando em maior gasto de combustível. Os pneus menores são ideais para quem dirige nas cidades, pois são mais leves e assim ajudam a diminuir o consumo.

Invista em pneus com tecnologia sustentável

De olho nos efeitos danosos da queima de combustíveis para o planeta, algumas marcas já produzem pneus que trazem uma tecnologia que ajuda o veículo a gastar menos combustível, os chamados “pneus verdes”. Estima-se que, daqui a alguns anos, todos os carros novos já virão com eles de fábrica, mas hoje já é possível adquirir algumas opções no mercado.

