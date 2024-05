Playlist sobre finanças: entenda como a música pode ensinar sobre dinheiro

A música faz parte da rotina de muitas pessoas. Ela tem o poder de conectar e ensinar sobre diversos assuntos, e traz uma série de benefícios para a saúde física e mental. Com nossas canções favoritas, podemos aprender sobre vários temas, inclusive sobre educação financeira e os diversos tipos de relações que as pessoas têm com o dinheiro.

Como uma boa playlist pode ajudar a entender mais sobre o mundo das finanças foi tema de mais um episódio do podcast Popcast, apresentado pelo Youtuber e streaming, criador de conteúdos gamer e geek nas redes sociais, além de narrador e apresentador de eventos eSports, Dom Sousa, e que contou com a participação do empresário contábil atuante em diversos segmentos, Ioney Lima. O Popcast é um projeto idealizado pelo Grupo Liberal e patrocinado pelo Popbank.

Conhecer o mundo das finanças pode parecer algo complicado, mas existem diversas formas de aprender sobre o assunto de uma forma mais leve, descontraída e divertida. Uma delas é apostar em playlists que abordem sobre o mercado financeiro.

"A gente tem muitas músicas que retratam o dinheiro, que falam sobre finanças. A música tem uma forma muito lúdica de falar de dinheiro, até mesmo traumáticas ou dramáticas, digamos assim", destaca Ioney.

Entre as bandas que trazem letras que abordam o universo das finanças, estão Pink Floyd, ABBA, The O'Jays e grandes nomes da música nacional, como Paulinho da Viola. Para o convidado, a música pode trazer grandes reflexões sobre o dinheiro e planejamento financeiro.

“Em relação ao planejamento financeiro, eu acredito muito no propósito. Com o planejamento é possível realizar diversos sonhos. O dinheiro, no tempo, pode ser muito interessante. Ainda que seja pouco, guarde. O imediatismo é ruim em qualquer segmento, não apenas com o dinheiro. Qualquer dinheiro guardado não é pouco. Qualquer grana guardada ou aplicada mensalmente, sem dúvidas, vai fazer diferença no momento apropriado”, ressalta o empresário contábil.

Para saber mais sobre o mundo das finanças e ouvir o episódio completo do podcast Popcast clique aqui.