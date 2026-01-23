Capa Jornal Amazônia
Conteúdo de Marca

Play Games Ananindeua se consolida como espaço completo de lazer para toda a família

Local combina diversão, alimentação e eventos em um ambiente moderno e acolhedor

Paloma Lobato
fonte

Proposta inovadora transforma a experiência de lazer com foco em convivência e praticidade (Divulgação/Play Games Ananindeua)

Em meio à crescente busca por opções de entretenimento que atendam diferentes faixas etárias, a Play Games Ananindeua vem se destacando como um dos principais espaços de lazer da região. Mais do que um local dedicado a jogos eletrônicos, o local vem se consolidando como um espaço completo de lazer, convivência e experiência. Inaugurada no ano passado, a unidade reúne entretenimento, gastronomia e estrutura para eventos em um ambiente moderno, pensado para atender toda a família.

O espaço oferece uma proposta diferenciada ao integrar atrações interativas com uma lanchonete completa, que se tornou um dos grandes destaques do espaço. O cardápio conta com pizzas, hambúrgueres artesanais, shakes e combos familiares, permitindo que o público aproveite longos momentos de lazer com conforto e praticidade, sem a necessidade de se deslocar para outros locais.

“Somos um espaço com atrações de entretenimento para toda a família. Temos diversos pacotes com muitas combinações de jogos e alimentação, assim como também podemos fazer um pacote personalizado”, destaca o empresário Pinduca.

A presença da lanchonete transforma a experiência do visitante, ampliando o tempo de permanência e tornando o espaço ideal para encontros entre amigos, passeios em família e comemorações informais. A proposta gastronômica foi pensada para agradar diferentes perfis e idades, reforçando o conceito de lazer integrado.

Estrutura completa para festas

Um dos principais diferenciais da Play Games Ananindeua é a estrutura dedicada à realização de festas e eventos, especialmente aniversários infantis. O espaço conta com salão amplo e organizado, integrado às áreas de jogos e alimentação, oferecendo uma experiência prática e completa para pais e responsáveis e momentos de diversão para as crianças.

“Disponibilizamos pacotes de festas que vão do básico ao completo, incluindo opções personalizadas que facilitam a organização do evento e garantem comodidade aos nossos clientes. Além disso, contamos com um restaurante que produz todo o buffet dos pacotes de aniversário”, ressalta Pinduca.

image Play Games Ananindeua integra lazer e festas em um espaço pensado para criar momentos inesquecíveis (Divulgação/Play Games Ananindeua)

A integração entre jogos, lanchonete e espaço para festas eleva o nível das comemorações, transformando cada evento em uma experiência diferenciada.

O local oferece estacionamento privativo para clientes, garantindo mais segurança e conforto, especialmente em dias de maior movimento.

Muito além dos jogos

Embora os jogos eletrônicos, simuladores, realidade virtual e áreas infantis façam parte da estrutura, a proposta da Play Games Ananindeua vai além do entretenimento tradicional. O ambiente moderno, acolhedor e multifuncional foi pensado para estimular a convivência, o encontro entre gerações e a criação de memórias afetivas.

Ao unir diversão, gastronomia e eventos em um único espaço, a Play Games Ananindeua se consolida como uma das opções mais completas de lazer da região, atendendo tanto quem busca um programa rápido quanto quem deseja passar horas aproveitando uma experiência completa.

Confira mais detalhes da Play Games Ananindeua:

Play Games

