Plataforma açAÍ, do TCE-PA, vence o Prêmio Inova Servidor

A Plataforma Aplicações Corporativas Assistidas por Inteligência Artificial (açAÍ), do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), foi um dos vencedores do 5º Prêmio Inova Servidor, ficando em primeiro lugar na categoria “Processo” frente a mais 29 participantes. O anúncio da premiação ocorreu na última sexta-feira (16), pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), responsável pela premiação.

A inovação, criada em 2024, reúne um conjunto de aplicações na área de inteligência artificial e Processamento de Linguagem Natural (PLN), desenvolvidas pelos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) e que têm contribuído para a agilização da análise processual na Corte de Contas paraense.

São disponibilizados, tanto ferramentas interativas para pesquisa e análise, como o ChatContas e os Módulos e-TCE e de Bases do Usuário, quanto serviços que funcionam de forma automática para extrair e organizar informações, como o Extrator de Publicações do DOE e o Painel de Licitações ALICE.

Fazem parte da equipe responsável pelo projeto a titular da Setin, Lêda Mara Monteiro; o subsecretário Carlos Gomes; e os auditores de controle externo Patrick Alves, Jenner Maciejewsky Rocha, Kleber da Silva Albuquerque, George Gilson Oliveira dos Reis, Luiz Alberto da Silva Filho e Breno Carvalho da Silva Leite.

A tecnologia é referência entre os Tribunais de Contas do Brasil e foi destaque no 3º Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas brasileiros (LabTCs), realizado de 13 a 15 de maio em São Paulo.

Marco

Para a secretária Lêda Mara Monteiro, a conquista representa um marco significativo para o TCE-PA e, em especial, para a Setin. “Esse prêmio tem como objetivo fomentar a cultura da inovação no serviço público paraense. Ver um projeto do TCE sendo reconhecido por avaliadores externos, entre tantas iniciativas relevantes, reforça o nosso compromisso com a modernização da gestão pública, por meio da tecnologia”, afirma.

Ela ressalta, que o prêmio demonstra como o uso estratégico de IA pode gerar mais eficiência, transparência e qualidade nos serviços prestados à sociedade. “Esse reconhecimento também valoriza o trabalho técnico e dedicado da equipe da Setin, ao mesmo tempo em que projeta o TCE-PA como referência em inovação”, acredita Lêda Monteiro.

Premiação

O concurso Inova Servidor é um projeto de estímulo à cultura da inovação, que tem por objetivo estimular a atuação integrada de servidores públicos, incentivando a implementação de projetos inovadores nos serviços prestados pelo governo estadual que melhorem o atendimento da sociedade; identificar, desenvolver, implementar, apoiar, reconhecer e multiplicar projetos inovadores; fomentar soluções para desafios específicos do governo estadual; e promover a reflexão sobre a atuação da administração pública, a partir da produção de estudos e pesquisas que apoiem a tomada de decisão dos gestores públicos.