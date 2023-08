Planejando viajar no final do ano? Saiba como aproveitar os pontos do cartão de crédito

Se tem uma coisa que todo mundo ama, é viajar. E no final do ano, a procura pelos principais destinos nacionais e internacionais cresce de forma significativa. Agora, já imaginou fazer aquela viagem de avião de graça ou pagando muito pouco? As milhas aéreas são grandes aliadas de quem quer viajar economizando uma boa grana. Pensando nisso, o Sicredi traz dicas para você aproveitar os pontos do cartão de crédito.

Muita gente costuma fazer compras com o cartão de crédito, mas não faz ideia dos benefícios que ele pode trazer quando usado de forma consciente. O cartão de crédito pode ser um grande parceiro na conquista de bens materiais, além de garantir experiências de viagens incríveis, assim como outras vantagens.

Como usar os pontos do cartão de crédito

O programa de pontos é uma forma de recompensar os usuários dos cartões, garantindo uma série de benefícios que podem ser adquiridos em troca dos pontos somados. Para quem pretende viajar no final do ano, o resgate de passagens aéreas é um ótimo benefício que a troca de pontos do cartão pode oferecer. Nesse caso, o usuário troca os pontos por milhas que fazem parte do programa de fidelidade das companhias aéreas.

As milhas podem ser usadas tanto para comprar passagens quanto para abater do valor final e comprar por preços menores. Tudo isso vai depender da quantidade de milhas que o cliente conseguiu acumular. Além disso, caso o usuário não queira trocar as milhas por passagens, ele tem a possibilidade de vender, transferir para outras pessoas ou trocá-las por outros produtos.

Como fazer a troca por passagens aéreas?

Com os pontos do cartão de crédito, você aproveita viagens incríveis ao lado da família (Freepik.com)

O primeiro passo é entrar no site da companhia aérea de sua escolha. Ao realizar a compra da passagem, é possível fazer a conversão do valor em milhas e saber se o seu saldo é suficiente para a compra. Porém, é importante lembrar que existem variações nos preços das passagens de forma frequente. Isso significa que o saldo mostrado em milhas, hoje, pode não ser suficiente para efetuar a compra amanhã, por exemplo.

O Sicredi conta com cartões de crédito e débito que oferecem diversos benefícios para quem quer viajar e comprar com segurança e praticidade. No Sicredi, você encontra o cartão ideal para realizar seus planos, comprar e levar mais praticidade e segurança ao seu dia a dia.