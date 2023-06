Planejamento financeiro para o futuro: conheça as estratégias oferecidas pela Sicoob Coimppa

Se você é o tipo de pessoa que vive tenso e preocupado com as contas do final do mês, está na hora de repensar sobre as suas finanças. Fazer um planejamento financeiro é fundamental para evitar dores de cabeça com contas e problemas com dinheiro. Além disso, planejar as finanças a longo prazo é fundamental para ter uma segurança e conforto maior para a realização de um grande sonho. O Sicoob Coimppa oferece diversas estratégias para te ajudar a fazer um bom planejamento financeiro.

O primeiro passo é entender que o planejamento financeiro é um grande aliado de quem quer ter um controle maior sobre seus gastos e receitas, evitando dívidas desnecessárias e mantendo as contas em dia, assim como para fazer uma viagem tão desejada ou para adquirir um patrimônio. Pensar no futuro é essencial para tirar os planos do papel e torná-los reais.

"O planejamento financeiro começa guardando uma parte da sua principal renda. Usando um exemplo simples: se eu ganho R$ 1 mil por mês, procuro guardar 30% desse valor para reserva futura. Porém, se não for possível, tento guardar uma quantia mínima, como por exemplo R$ 50. O importante é começar o hábito de guardar", destaca o diretor administrativo e financeiro/negócios do Sicoob Coimppa, Rubens Brito.

Controle das finanças

Economizar e guardar dinheiro são decisões importantes para quem almeja realizar planos futuros e viver livre de preocupações. Mas nem sempre é fácil dar o primeiro passo. Ter com quem contar nessas horas pode fazer toda a diferença.

O Sicoob Coimppa é um grande aliado para quem pensa no futuro e quer ter um melhor controle das finanças. A cooperativa de crédito conta com diversas opções de investimentos para todos os perfis, seja do conservador até um perfil mais arrojado, com vantagens e benefícios únicos.

"O Sicoob Coimppa oferece taxas justas aos seus associados, ponto esse que os bancos tradicionais e até mesmo os principais bancos digitais podem não oferecer. Somos uma cooperativa com 28 anos de fundação. Mesmo o associado que solicita crédito, procuramos de forma consultiva entender a razão, pois podemos ofertar a melhor condição para ele e que gere menor despesa. Além disso, temos em nosso APP Sicoob um menu de investimentos onde apresenta quanto o valor investido está rendendo, de forma rápida e prática”, ressalta Rubens.

“Queremos estar presente nas decisões financeiras dos associados, para evitar que eles venham a ter despesas desnecessárias. Faço convite a todos para conhecer mais da nossa cooperativa Sicoob Coimppa", finaliza o diretor.

O Sicoob Coimppa tem muitas vantagens e benefícios para os seus cooperados. Venha ser um cooperado e aproveite as oportunidades para garantir sucesso na vida financeira!