O que levar em conta na hora de escolher o imóvel ideal?

A escolha da casa própria é um passo importante da vida e deve ser feita com segurança. Definir o tipo de imóvel é o primeiro passo, o segundo é pesquisar quais estão disponíveis no mercado de acordo com o perfil definido. A pesquisa e a escolha da construtora são fundamentais para evitar possíveis problemas, opte por empresas com tradição e história no mercado como a Plancon.

Ela atua no setor imobiliário paraense desde 1970 e tem mais de 50 anos de tradição com mais de 23 edifícios de alto padrão entregues se tornando a primeira empresa no estado do Pará a receber a Certificação Internacional de Qualidade – ISSO 9001.

Para Jose Osvaldo Sabado, diretor executivo da Construtora Plancon, o diferencial é o controle de qualidade nas obras. “ Por sempre estarmos com no máximo 2 obras em andamento, nosso controle sobre elas é maior e por isso conseguimos uma melhor qualidade em todos os aspectos, e uma entrega mais rápida, além de entregarmos sempre mais para o cliente do que oferecemos na venda”, explica.

A escolha do bairro também é um fator relevante na hora de adquirir o imóvel. Morar em bairros centrais, como Batista Campos, facilita o deslocamento e a mobilidade no dia a dia e pensando nessa comodidade, a Plancon oferece empreendimentos em áreas centrais com destaque para Batista Campos.

O conforto e a segurança fazem diferença na hora da aquisição do lar. Apartamentos e casas espaçosos comportam famílias grandes e agrada as pequenas que gostam de espaço, mas há aquele público que prefira um espaço mais compacto até mesmo na hora da limpeza. Este critério também deve ser observado na construtora escolhida. “Hoje possuímos imóveis que variam de 72m² até 150m²”, detalha Osvaldo sobre a variedade de opções nos empreendimentos ofertada pela construtora.