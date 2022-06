Imóveis em áreas centrais: quais as vantagens?

A rotina da vida geralmente é cheia de atividades e correria como trabalho, estudos, consultas, idas aos supermercados e pode se tornar ainda mais cansativa se o deslocamento for mais demorado, por isso a escolha da localização da sua residência é importante para otimizar ou estender essa rotina.

A opção de moradia em áreas centrais pode trazer inúmeros benefícios como mais tempo de qualidade em casa e com a família. Restaurantes, escolas, farmácias, hospitais e supermercados estão disponíveis a curta distância dos moradores e alguns serviços até com oferta 24 horas.

Batista Campos, um dos bairros centrais de Belém, conta com uma infinidade de opções de serviços como lojas, farmácias e áreas de lazer como shopping center, praças, cafeterias e imóveis residenciais. O Edifício Felicità, da Construtora Plancon, localizado na Travessa Apinagés, é um desses e possui espaços planejados para o conforto de famílias de todos os tamanhos.

Conforto e localização privilegiada estão entre os principais fatores procurados pelas pessoas na hora de adquirir um imóvel. E para atender o público, a Plancon vem investindo em empreendimentos no bairro de Batista Campos seguindo essas diretrizes somado ao controle de qualidade em todos os seus imóveis.

O Felicità oferta seis opções de planta de 47m² a 182m² para que o cliente escolha de acordo com a sua necessidade. Atividades em lazer com a família são momentos únicos e prazerosos e pensando em torna-los mais especiais, a construtora oferta uma área de lazer completa em seus empreendimentos. No Felicità é possível encontrar piscina adulto e infantil, espaço gourmet com churrasqueiras, salão de jogos, espaço infantil, dois salões de festa e pista de cooper.

Fixar residência em áreas centrais como Batista Campos também oferece um maior leque de opções de lazer fora de casa. A praça que dá nome ao bairro é um local certo para o passeio com as crianças, prática de atividades físicas, contato mais próximo com a natureza e encontros com a família e amigos.