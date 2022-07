Edifícios com área de lazer: conheça as vantagens

Edifícios com espaços de lazer são alternativas de diversão para as crianças em especial durante o mês de férias escolares e comodidade para os adultos. Confira cinco vantagens de escolher um empreendimento com área de lazer.

A segurança é uma das vantagens de morar em um edifício com espaço de lazer, porque as crianças e adolescentes podem ser divertir sob a supervisão dos responsáveis com a segurança de sua residência. Os adultos também contam com a possibilidade de preparar reunião com os amigos e família até horários mais extensos pela segurança.

A comodidade de aproveitar piscinas, salas de jogos, playground para crianças e organização de festas nos salões sem sair de casa é outra facilidade dos edifícios. Imóveis com espaços de lazer também são valorizados na hora da compra e da venda por oferecer várias atividades.

Os empreendimentos da Construtora Plancon possuem áreas de lazer completas. O edifício Felicità tem espaço de lazer completo com piscina adulto com deck molhado, duas raias com borda e piscina infantil. Espaços gourmet com duas churrasqueiras, dois salões de festa e pista de cooper. E para a diversão das crianças existem salão de jogos e área infantil.

A área de lazer também é um espaço de interação entre os moradores do prédio. É uma oportunidade de socialização e criação de vínculos de amizades no condomínio. O vizinho pode se tornar um parceiro para a prática de exercícios físicos na academia do prédio ou para reuniões nas áreas comuns.

Economia também está entre as vantagens de morar em imóveis com os recursos de diversão, porque o morador já paga uma taxa para o uso desses espaços e pode reduzir os custos com mensalidades de academias, atividades físicas e saídas, que podem ser substituídas por reuniões informais. Uma área de lazer completa faz a diferença no custo final de um empreendimento e valoriza o seu imóvel em situações de compra e venda.