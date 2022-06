Como saber qual é o tamanho ideal de apartamento?

A compra de um imóvel é um passo muito importante na vida de qualquer família. E um fator que deve ser levado em consideração na hora da compra de um apartamento é o tamanho do imóvel. Antes de fechar negócio, é fundamental procurar um local que atenda as necessidades da sua família a curto e médio prazo, escolhendo um lar confortável para todos que irão viver ali.

O primeiro passo é pensar em fatores importantes como quantos cômodos o imóvel precisa ter, se a família tem pets, se há necessidade de espaço para home office ou áreas de convívio dentro do próprio apartamento, como uma sacada grande, por exemplo.

Muitas são as questões que precisam ser pensadas antes de preparar a mudança. Para te ajudar a escolher o imóvel perfeito, a Construtora Plancon separou algumas dicas do que deve ser levado em conta antes de fechar a compra.

Tamanho da família

Para escolher o tamanho ideal de apartamento é necessário considerar a quantidade de pessoas que devem viver no local. Pra quem mora sozinho ou com um parceiro, por exemplo, um imóvel com apenas um quarto pode ser suficiente. Nesses casos, uma boa opção é investir em um lugar prático e compacto, como um estúdio, que tem em média 30 m². Outra boa dica são os lofts, que contam com cômodos integrados e uma área acima de 50 m².

Agora, se a ideia é aumentar a família no futuro, o ideal é ter um espaço adequado para ao menos 3 integrantes, o que pode ser solucionado com um imóvel que ofereça ao menos dois dormitórios.

Estilo de vida

Pode não parecer, mas o estilo de vida dos moradores conta, e muito, na hora de escolher o tamanho do apartamento. Se os moradores são mais caseiros e gostam de receber amigos e familiares na própria casa, o ideal é que invista em um imóvel com uma sala mais espaçosa ou com uma área de convívio aconchegante.

Ter um espaço para compartilhar momentos com os amigos e a família também deve ser levado em consideração na hora da escolha (Banco de Imagens/Pexels)

Quem não tem o costume de receber pessoas e vive uma rotina intensa de trabalho, viagens, a dica é apostar em apartamentos menores, o que pode ajudar na manutenção da moradia, como reformas e limpeza.

Animais de estimação

Ter um animal de estimação em casa exige atenção redobrada dos tutores. Um aspecto que deve ser levado em consideração é o espaço em que esse pet precisará para viver com qualidade. Procure investir em apartamentos com locais mais ventilados e com boa incidência de luz solar, garantindo o conforto do animal.

Um fator que também deve ser levado em consideração é a escolha por raças mais indicadas para apartamento, já que elas apresentam uma melhor adaptação em espaços mais fechados.

Home Office

Ter um espaço destinado para home office é fundamental para quem trabalha em casa (Banco de Imagens/Pexels)

O mercado de trabalho mudou e isso fez com que muitas pessoas passassem a trabalhar em casa. Pensando nisso, é importante investir em um apartamento que garanta mais privacidade e silêncio. Não precisa ser um espaço muito grande. Apenas o suficiente para montar um escritório, que pode ser facilmente adaptado em uma varanda, por exemplo, que além de ser uma área ao ar livre, pode ter uma vista perfeita para quem está trabalhando.