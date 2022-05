4 benefícios de comprar um imóvel bem localizado

Comprar um apartamento para chamar de seu, sem dúvidas, é um grande passo na vida de qualquer pessoa. Diversos fatores devem ser levados em conta no momento da compra, como a localização do imóvel, que pode ser um fator decisivo na hora de fechar o negócio e decidir onde será seu novo lar.

Pensar na localização é fundamental, já que a mesma pode influenciar diretamente no dia a dia, afetando a rotina. Com a correria, quanto mais bem localizado, mais facilidade o imóvel trará para o proprietário. A importância da localização é tanta, que ela está entre os três principais fatores avaliados pelo comprador.

E para quem deseja empreender, a localização se torna uma grande aliada, já que a mesma possui 25% de influência no valor do imóvel. Dessa forma, na hora de alugar ou vender o empreendimento, a localização fará toda a diferença.

A Construtora Plancon destacou quais os principais benefícios de comprar um imóvel bem localizado.

Acessibilidade

Encarar o trânsito, diariamente, não é nada fácil. Não existe nada mais desagradável do que começar o dia perdendo horas em um engarrafamento. Pensando nisso, a primeira coisa a se pensar na hora de investir em um imóvel é analisar as vias de acesso ao bairro onde o mesmo está localizado. Antes de escolher o apartamento, faça visitas em dias e horários diferentes na região onde o móvel está localizado para verificar o comportamento do trânsito. Além disso, uma boa dica é testar o transporte público, caso haja necessidade de uso do mesmo, assim como opções de táxis e transportes por aplicativos.

Comodidade

Investir em uma boa localização é pensar no conforto e segurança de toda a família (Banco de Imagens/Pexels)

A região onde você escolher morar ou comprar seu imóvel pode ser uma indicação da qualidade de vida que a sua família necessita. Com a correria do dia a dia surge a necessidade de ter uma localização próxima a tudo, o que pode diminuir o tempo indo de um lugar a outro. Além disso, a segurança e a infraestrutura da região que se pretende investir em um apartamento pode influenciar diretamente na valorização do imóvel. Quanto mais bem localizada, mais estrutura e segura é a área, o que gera um grande valor ao empreendimento.

Segurança

Sem dúvidas, esse é um dos aspectos que mais devem ser levados em consideração na hora de comprar um apartamento. Ter a garantia de segurança é fundamental. A dica é investigar se há histórico de ocorrências na área e, se possível, converse com a vizinhança e com pessoas que trabalham na região. Fique atento à iluminação e o movimento no bairro, principalmente nos dias e horários mais tranquilos.

Estrutura

Uma boa localização está diretamente ligada à infraestrutura do bairro onde o imóvel se localiza. As regiões consideradas bem localizadas oferecem boas condições de estrutura como calçadas e ruas em boas condições. Esses locais também disponibilizam boa sinalização, área de lazer, iluminação pública, transporte adequado, além de arborização, o que deixa o imóvel ainda mais valorizado.

A Construtora Plancon entende que a localização de um imóvel não é apenas um detalhe. Por isso, oferece as melhores opções de empreendimentos. Confira aqui!