Plancon celebra 55 anos com evento cultural no Theatro da Paz

A Construtora Plancon comemorou seus 55 anos de atuação no setor imobiliário paraense com um evento cultural, na noite da última terça-feira, 10, no Theatro da Paz, em Belém. A celebração reuniu convidados e parceiros da empresa em uma programação voltada à valorização da cultura local e à trajetória da construtora, referência em empreendimentos residenciais de alto padrão na capital paraense.

Fundada em 13 de fevereiro de 1970 pelo engenheiro José Nicolau Netto Sabado, atual diretor-presidente, a Plancon soma mais de 25 empreendimentos entregues, com atuação marcante no bairro de Batista Campos, onde mantém sua sede. A empresa se destaca pela qualidade construtiva e compromisso com a valorização do espaço urbano.

O evento teve formato de espetáculo musical e contou com apresentações de três artistas paraenses: Carol Ferreira, Alba Mariah e Mariza Black, que interpretaram repertórios com influências de MPB, soul, jazz, bossa nova e samba. A programação também incluiu a exibição de um vídeo institucional, que revisitou os principais marcos da empresa, além de homenagens a figuras importantes na história da Plancon.

Como lembrança da ocasião, os convidados receberam uma obra do artista plástico Odair Mindello, que retrata a Praça Batista Campos, um dos principais pontos de referência da atuação da construtora, em técnica Fine Arte e embalagem personalizada.

Com 55 anos de história, a Plancon reafirma seu papel no desenvolvimento urbano de Belém, mantendo atendimento direto ao público em sua sede localizada no centro da cidade, com estrutura própria de estacionamento e foco na excelência em construção civil.

A Construtora Plancon fica localizada na rua dos Mundurucus, nº 1561, bairro Batista Campos, Belém-PA, CEP 66033-716. Para mais informações sobre os empreendimentos da Plancon acesse o site da construtora, instagram ou entre em contato pelos telefones (91) 3241-1425/(91) 3241-1845/(91) 98415-0077 (whatsapp) ou pelo e-mail vendas@construtoraplancon.com.br.

