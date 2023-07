Pintar e colorir: Brazz Brazz destaca 5 benefícios dessa atividade para as crianças

As férias escolares chegaram e, com isso, as crianças ficam com mais tempo livre em casa. Uma boa alternativa para distrair a criançada nesse período é incentivar a criatividade, por meio de atividades de pintura e coloração, que auxiliam no desenvolvimento de habilidades motoras e incentivam a imaginação. Na Papelaria Brazz Brazz é possível encontrar todos os itens necessários para esse tipo de brincadeira.

Durante essa atividade, as crianças têm a oportunidade de decidir as melhores cores, harmonizar tonalidades e aprender a identificar contrastes. Todo esse processo é um treino para o cérebro, que vai aprender mais e melhor a cada vez.

Conheça, a seguir, os benefícios que as crianças têm tanto ao desenhar quanto ao colorir:

1. Aumento de conexões cerebrais: o ato de pintar com os dedos ou com as mãos promove a integração sensorial e estimula uma grande quantidade de conexões cerebrais, o que acaba facilitando a aprendizagem de outras coisas com as quais a criança tem contato;

2. Afirmação da personalidade: pintar e colorir nada mais é do que uma maneira da criança expressar a sua personalidade. Visto isso, seja com traços fortes e coloridos, ou com linhas mais delicadas e leves, é possível perceber o estado emocional de quem está desenhando. No caso de desenhos mais complexos, é necessário mais paciência e dedicação para chegar ao objetivo, ou seja, cada traço conta para o desenvolvimento da criança;

3. Relaxamento: outro ponto muito importante é que tanto o desenho quanto a pintura auxiliam a criança a lidar com seus sentimentos e emoções, então esse tipo de atividade é um ótimo recurso para as crianças que apresentam agitação, ansiedade e medo;

4. Desenvolvimento da interação: com a capacidade de aproximar as pessoas, o desenho e a pintura são atividades lúdicas e ajudam a criar uma interação entre adultos e crianças, por exemplo;

5. Desenvolvimento motor: seja para pintar ou colorir, é necessário que criança use o corpo da melhor maneira para criar as imagens que quer representar. As mãos são os principais membros utilizados para essa atividade e os pequenos têm que aprender a coordenar os movimentos delas, tanto em uma escala maior, como segurar pincéis, lápis e giz, quanto para inserir elementos nos desenhos.

Vários itens podem facilitar a realização desse tipo de atividade, como pincéis, giz de cera, lápis de cor, livros de colorir e muito mais.