Pinheiro & Mendes Advogados lança videocast com debate sobre direito administrativo

No primeiro episódio, intitulado "Norte: um campo fértil para a advocacia em Direito Administrativo", o tema central foi a sucessão de leis no tempo e os impactos nos direitos adquiridos dos servidores públicos. Com duração de 40 minutos, o “Fazendo Jus” contou com a participação de Diogo Cardoso, advogado especializado em Direito Administrativo e integrante do Pinheiro & Mendes Advogados, que trouxe sua expertise para esclarecer questões fundamentais da área.

O programa abordou tópicos como o princípio da segurança jurídica, a proteção aos direitos adquiridos e os reflexos das mudanças legislativas para os servidores públicos. Diogo Cardoso destacou a importância da segurança jurídica como pilar do Estado de Direito, garantindo previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas. "A lei nova não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos. Isso é uma garantia fundamental no Direito brasileiro", explicou o advogado, citando o Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

Outro ponto de destaque foi a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito, com exemplos práticos que ilustram os desafios enfrentados por servidores diante de alterações normativas. Cardoso também enfatizou a relevância do planejamento jurídico para antecipar impactos e evitar litígios, especialmente em um contexto de frequentes mudanças legislativas que afetam aposentadorias, progressões na carreira e benefícios.

