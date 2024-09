Pesquisa em Abaetetuba aponta reeleição da prefeita Francineti Carvalho

De acordo com os dados da pesquisa de intenção de votos estimulada realizada no município de Abaetetuba, os três melhores colocados são: Francineti Carvalho (MDB), com 34,8%, Adamor Bitencourt (PP), com 21,5%, e Dr. Galileu (Republicanos), com 9,7%. A pesquisa também aponta que 21,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam, enquanto 8,9% declararam voto em branco ou nulo. Edinho do Transporte (PSB) teve 2,5% e Marquinho do Banco (PL), 1,4%.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Data Sensor, com uma amostra de 400 entrevistas individuais e domiciliares. A margem de erro da pesquisa é de 4,9%, com um nível de confiança de 95%. A coleta de dados ocorreu entre os dias 26 e 29 de agosto de 2024, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PA-04229/2024.

Na pesquisa de intenção de voto espontânea, Francineti Carvalho (MDB) aparece com 25,2%, seguida por Adamor Bitencourt (PP), com 15,1%. O índice de não sabe/não respondeu foi de 49,1%; branco/nulo teve 6,1%; Dr. Galileu (Republicanos), 3,6%; Edinho do Transporte (PSB), 0,5%, e Marquinho do Banco (PL), 0,4%.

Legenda (Divulgação)

Avaliando a gestão municipal de Francineti, 54,6% dos entrevistados aprovam, enquanto 34,2% desaprovam e 11,2% não souberam responder. Já o governador Helder Barbalho (MDB) obteve aprovação de 87,3%. A aprovação do presidente Lula indicada é de 79,2%.

Com esse novo levantamento, a atual prefeita abre vantagem na disputa eleitoral e se mantém como a favorita dos eleitores do município localizado na região nordeste do Pará.

* Pesquisa registrada no TSE sob o número PA-04229/2024, realizada pelo Instituto Data Sensor, entre os dias 26 e 29 de agosto de 2024, com 400 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,9% e nível de confiança de 95%.