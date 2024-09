Pesquisa eleitoral aponta vitória de Neneco Tavares (MDB) em Santa Izabel

A corrida eleitoral para o cargo de prefeito no município de Santa Izabel do Pará caminha para uma expressiva vitória do candidato Neneco Tavares (MDB). Segundo o Instituto Data Sensor, o candidato à sucessão do prefeito Evandro Watanabe segue na frente do segundo colocado com 17% de diferença. A pesquisa eleitoral ouviu 725 eleitores da zona urbana e rural entre os dias 3 e 6 de setembro, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-01388/2024. A margem de erro é de 3,6% e o nível de confiança de 95%.

De acordo com a pesquisa estimulada, Neneco aparece com 42,3% das intenções de votos, enquanto Totó aparece com 25%. Correndo por fora, Tony Lisboa aparece com 1,9%, Jaime Brito com 1,4%, Delegado Edgar com 1% e, empatados, Cibele e Shigueo com 0,6%. Guilherme Santos aparece com 0,1% dos votos. Não souberam ou não responderam 21,2% dos entrevistados. Votos nulos ou brancos somam somam 5,9%.

Já na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado e o eleitor aponta o seu voto, Neneco lidera novamente, desta vez com 37,1% das intenções de votos, enquanto Totó apresenta queda e pontua apenas 21%. Tony Lisboa está com 1,2% e Delegado Edgar 0,6%. Os votos flutuantes somam 38,9%.

Pesquisa indica vitória do candidato Neneco Tavares (MDB), segundo pesquisa do Instituto Data Sensor (Gabriel Gentil) (Foto: Gabriel Gentil)

A aprovação da administração de Evandro Watanabe também foi avaliada pela pesquisa. Dos entrevistados, 71% aprovam a atual gestão e 16,8% reprovam, os demais não sabem ou não opinaram.

Aprovação de Evandro Watanabe impulsiona Neneco

Estimulado pela boa aprovação da administração de Evandro Watanabe e pelos apoios do governador Helder Barbalho, pelo ministro das cidades Jader Filho, pela deputada federal Elcione, pelo presidente da Alepa, deputado Chicão, pelas deputadas estaduais Cilene Couto e Paula Titan e outras lideranças, Neneco caminha para ser o primeiro sucessor eleito da história do município.

