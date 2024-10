Pesquisa aponta Socorro Tonheiro (MDB) na frente em Garrafão do Norte

A corrida eleitoral pela prefeitura do município de Garrafão do Norte mostra a candidata Socorro Tonheiro (MDB) à frente na pesquisa realizada pelo Instituto Skala. Com 45,2% das intenções de voto estimulados, Socorro Tonheiro (MDB) dispara como favorita para ser eleita prefeita do município. Em segundo lugar, aparece o candidato Marcones Mangueira (PSD), com 35,6%. Em terceiro lugar, vem o candidato Gilberto Nego Liso (PSDB), com 5,8% Os eleitores indecisos somam 11,9% e os que pretendem votar branco ou anular seu voto são 1,5%.

A pesquisa estimulada é oficial e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA – 05861/2024. Com margem de erro de 4,5% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado no dia 3 outubro de 2024, e contou com a participação de 305 entrevistados, nos principais bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Levantamento do Instituto Skala ouviu 305 eleitores no dia 3 de outubro (Foto: Hilário Junior)

O levantamento divulgado mostra, ainda, a avaliação da atual prefeita do município, Maria Edilma Alves de Lima (PSD), apresenta aprovação de 46,7% da população e rejeição de 37,9%.

No quesito expectativa de vitória no município de Garrafão do Norte, a pesquisa apresenta um cenário em que Socorro Tonheiro (MDB) aparece liderando a corrida eleitoral, com 39,9% das intenções de voto. Já o candidato Marcones Mangueira (PSD) surge na segunda colocação com 35,6%. Em terceiro lugar, vem o candidato Gilberto Nego Liso (PSDB), com 4,6%.

O levantamento mostra que parte dos eleitores que votam no candidato Marcones Mangueira (PSD) e Gilberto Nego Liso (PSDB) acreditam na vitória da candidata Socorro Tonheiro (MDB), o que confirma o favoritismo da candidata.

*Pesquisa registrada sob o número PA – 05861/2024, realizada pelo Instituto Skala, no dia 3 de outubro de 2024, com 305 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,5% e nível de confiança de 95%.