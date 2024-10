Pesquisa aponta Junhão como novo prefeito de Ourém

A última pesquisa eleitoral realizada na cidade de Ourém, nordeste paraense, aponta para a provável vitória de Junhão (União), candidato ao cargo de prefeito municipal. O levantamento técnico foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob n° PA-09335/2024. A pesquisa do Foco Produções e Pesquisas foi realizada em campo, entre os dias 1º e 2 de outubro, e ouviu 467 entrevistados. A margem de erro é de 4,41% e nível de confiança de 95%.

Os dados do levantamento técnico indicam a intenção de voto espontânea dos eleitores. O estudo aponta que o candidato Junhão pontuou 49%, com o seu adversário, candidato Neto Leocádio (MDB) alcançando 32,5%. Eleitores indecisos representaram 18,5%.

Candidato Junhão amplia vantagem na corrida eleitoral de Ourém (Junior Borges)

Já na intenção estimulada, quando é apresentado um disco de estimulação, contendo apenas os nomes dos candidatos concorrentes ao eleitor entrevistado, a pesquisa aponta Junhão na liderança novamente, desta vez com 52,9% dos votos. Em segundo lugar, o estudo destaca o candidato Neto com 34,9%, e os indecisos com 12,2%.

A pesquisa usou a metodologia com amostragem aleatória simples (AAS), com uma margem de erro de 4,41% e uma margem de confiança de 95%.

*Pesquisa registrada sob o número PA-09335/2024, realizada pelo Foco Produções e Pesquisas, entre os dias nos dias 1º e 2 de outubro de 2024, com 467 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,41% e nível de confiança de 95%.