Pesquisa aponta Elida Elena (MDB) na liderança para prefeitura de Conceição do Araguaia

Pesquisa oficial publicada pelo Instituto Skala, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) sob o nº PA- 06236/2024, sobre a corrida eleitoral no município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, quando se estimula os nomes a prefeito, mostra a candidata Elida Elena (MDB) liderando as intenções de voto no município, com 54,5%. O candidato Alvaro Brito (PT) está na segunda colocação com 17,5%, na pesquisa estimulada.

A pesquisa foi realizada nos dias 25 e 26 de setembro, onde foram ouvidos 440 eleitores. A amostra possui uma margem de erro de 4,5% para mais ou para menos dos resultados obtidos e um nível de confiança de 95%.

Candidata do MDB, Elida Elena, segue na frente na corrida eleitoral em Conceição do Araguaia (Foto: Gustavo Sales)

Ainda na pesquisa estimulada, o candidato Vitão (Avante) está em terceiro lugar, com 12,4% das intenções de voto, seguido de Roberta Veiga (Agir), com 1,9%. Além disso, 12% dos eleitores disseram não saber m quem vão votar e 1,7% não vão votar em nenhum candidato.

Já a pesquisa espontânea, mostra Elida Elena na liderança com 53,9%, seguida de Alvaro Brito com 15,0%.

Rejeição

No quesito rejeição, a pesquisa mostra o candidato Alvaro Brito com a maior rejeição do eleitorado, aparecendo com 29,8%. Enquanto Elida Elena (MDB) tem apenas 8,1% de rejeição.

