Pesquisa aponta Elida Elena (MDB) em 1º lugar para prefeita de Conceição do Araguaia

Elida Elena (MDB) lidera as intenções de voto estimuladas para prefeito na cidade de Conceição do Araguaia, com 54,6%, de acordo com recente pesquisa eleitoral divulgada no dia 26 de agosto de 2024. Com uma ampla vantagem, Elida Elena desponta como favorita para a corrida pela prefeitura.

A informação faz parte do resultado da pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-02255/2024. O levantamento revelou dados importantes sobre a opinião pública em Conceição do Araguaia dos candidatos ao cargo de gestor municipal. Com margem de erro de 4,5% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, a amostra contou com a participação de 430 entrevistados. A coleta dos dados ocorreu nos dias 23 e 24 de agosto de 2024 e a pesquisa foi realizada pelo Instituto Skala.

O levantamento aponta ainda como segundo colocado, o candidato Alvaro Brito (PT), com 21,6% das intenções de votos da população de Conceição do Araguaia.



Outro dado importante revelado pelo levantamento é a rejeição dos candidatos que disputam o pleito. Alvaro Brito aparece como o candidato com maior índice de rejeição. No total, 35,0% dos entrevistados afirmaram que não votariam no candidato. Já Elida Elena possui 10,1% de rejeição, uma das menores taxas.

O estudo divulgado trouxe ainda a avaliação da gestão do atual prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins, que aparece com aprovação expressiva de 82,5% dos eleitores da cidade.



Sobre o município de Conceição do Araguaia, a população é de 44.617 habitantes, de acordo com o IBGE de 2022, e o eleitorado é de 34.596 pessoas.