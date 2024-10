Pesquisa aponta Dr. Loredan (PSD) na liderança com 50,1% pela prefeitura de Altamira

Há poucos dias das Eleições 2024, a corrida eleitoral no município de Altamira vem ganhando um cenário favorável para o candidato do PSD, Dr. Loredan, que assume a liderança na disputa pela prefeitura da cidade, com 50,1% das intenções de votos estimulados. Os dados são da última pesquisa realizada pelo Instituto Doxa.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-03011/2024. Com margem de erro de 4% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro de 2024, e contou com a participação de 600 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Dados da última pesquisa realizada pelo Instituto Doxa mostram Dr. Loredan à frente na disputa pela prefeitura de Altamira (Divulgação)

Na pesquisa estimulada, Dr. Loredan (PSD) segue à frente na corrida eleitoral com 50,1% das intenções de voto. Os candidatos Claudomiro (PP) e Domingos Juvenil (MDB) aparecem tecnicamente empatados com 16,4% e 13,5%, respectivamente. Josiane (PT) tem 5,7%. O candidato Mazio Bandeira, do PL, tem 3,3%, enquanto Odileia Sampaio (Avante) pontua 2,6%. Os votos brancos, nulos ou que não souberam responder somam 8,4%.

O levantamento também avaliou o índice de rejeição dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito do município. Claudomiro (PP) aparece com o maior número de rejeição com 23,3% do eleitorado. Em segundo lugar, a candidata do PT, Josiane, com 21,7%. Mazio Bandeira (PL) e Domingos Juvenil (MDB) têm, respectivamente, 10,5% e 9,1%. Odileida Sampaio (Avante) pontua 8,1%, enquanto o candidato do PSD, Dr. Loredan, apresenta o menor índice de rejeição, com apenas 6,9%. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 6,8%. Já os que não rejeitam nenhum dos candidatos correspondem a 13,6%.

*Pesquisa registrada sob o número PA-03011/2024, realizada pelo Instituto Doxa, entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro de 2024, com 600 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.