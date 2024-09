Pesquisa aponta crescimento do candidato Dr. Felipe e que disputa irá para o 2º turno em Parauapebas

Faltando poucos dias para as Eleições 2024, a cidade de Parauapebas caminha para um cenário inédito, onde o novo prefeito do município será decidido no 2º turno da corrida eleitoral. A pesquisa realizada pelo Instituto Data Sensor aponta que o médico bolsonarista, Dr. Felipe (PL), irá disputar o eleitorado de Paraupebas com o candidato Aurélio Goiano (Avante).

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-07189/2024. Com margem de erro de 3,8% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de setembro de 2024, e contou com a participação de 700 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Levantamento mostra crescimento do candidato do PL, Dr. Felipe, que deve disputar 2º turno inédito em Parauapebas (Divulgação)

De acordo com o levantamento, Aurélio Goiano (Avante) despencou de 60% das intenções de votos, registrado em junho deste ano pelo Instituto Gauss (PA-03662/2024), para 46,5% em agosto pelo Data Sensor (PA-04149/2024). Na pesquisa estimulada divulgada pelo Data Sensor no dia 12 de setembro, o candidato apresentou nova queda, tendo 42% das intenções de votos.

Já o médico Dr. Felipe (PL) vem apresentando crescimento a cada nova pesquisa eleitoral. O candidato subiu de 8,3% das intenções, em junho (PA-03662/2024), para 23,1% em agosto (PA-04149/2024). Com a nova pesquisa do Instituto Data Sensor, o candidato subiu para 26,6%. O crescimento é alavancado pelo apoio integral das lideranças bolsonaristas nacionais que estiveram no município no último mês, entre elas, o próprio casal Michelle e Bolsonaro.

Em terceiro lugar na pesquisa aparece o candidato do União Brasil, Rafael Ribeiro, com 18,3% das intenções de voto. O candidato é indicação do atual prefeito do município, Darci Lermen, que, segundo a pesquisa, conta com 85% de reprovação dos moradores da cidade. A candidata Graziele (PSD), aparece com 1,4%. Os votos nulos, brancos e que não sabem responder somam 11,7%.

Rafael Ribeiro, do União Brasil, dispara como candidato que não seria votado em hipótese alguma, segundo pesquisa (Divulgação)

Pesquisa mostra grande reprovação do atual prefeito do município, Darci Lermen, com 85% (Divulgação)Quando questionados sobre os candidatos que iriam passar para o segundo turno, o nome do Dr. Felipe é citado por 38,2% dos entrevistados, o que mostra uma disputa cada vez mais acirrada com o primeiro lugar nas pesquisas, Aurélio Goiano, que foi apontado por 44,8% do eleitorado.

Já em relação aos que não seriam votados, a pesquisa estimulada apontou 26,1% para Aurélio Goiano. O candidato do PL, Dr. Felipe, teve apenas 1,4%.

* Pesquisa registrada sob o número PA-07189/2024, realizada pelo Instituto Data Sensor, entre os dias 5 e 8 de setembro de 2024, com 700 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,8% e nível de confiança de 95%.