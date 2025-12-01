Pequenos negócios saem fortalecidos da COP30

Os mais de 800 empreendedores que estiveram nos espaços organizados pelo Sebrae durante a COP30 registraram mais de R$ 3 milhões em faturamento. Na En-Zone, Zona do Empreendedorismo criada pela instituição, foram mais de 54 mil visitantes, em 12 dias de evento. Os números comprovam as oportunidades, já que foram registrados R$12 milhões em negócios prospectados durante o evento.

Instalada no Parque Urbano Belém Porto Futuro, a En-Zone se consolidou como polo de conexões e vitrine dos pequenos negócios amazônicos e brasileiros. Em uma área de quase 17 mil metros quadrados, concentrou a Loja Brasil BioMarket, que também esteve no Espaço Sebrae na Green Zone. Juntas, as duas lojas registraram mais de R$ 800 mil vendas e trouxeram produtos de 250 empreendimentos de todos os biomas brasileiros. Alguns itens também puderam ser encontrados online, na loja do Mercado Livre. A En-Zone também cedeu espaço à Casa Pará, dedicada a capacitações, e espaços de alimentação e imersivos voltados à promoção da cultura e turismo.

En-Zone atraiu visitantes de 96 nacionalidades, que consumiram cultura, gastronomia e produtos amazônicos (Carlos Borges/Sebrae PA)



Apostando em biojoias criadas a partir de peças danificadas que iriam para o lixo, a empreendedora Antônia Lima, da marca Cria Circular, teve suas criações expostas para comercialização na Loja Brasil BioMarket. “Recebi mensagens de pessoas interessadas em comprar, fiz entregas presenciais na En-Zone e até enviei peças para fora do Brasil”, contou. Além de conquistar novos clientes, ela firmou parcerias com lojistas de outros estados. “É mais que vender. É inspirar, mostrar que é possível gerar renda com sustentabilidade. Isso é economia circular viva”, disse a empreendedora.



Os empreendedores paraenses do segmento de alimentos e bebidas, que contaram com uma área em destaque na En-Zone, faturaram mais de R$ 560 mil em vendas. A economia criativa e a cultura paraense também ganharam evidência, com mais de 20 atrações no palco da En-Zone, incluindo Grupo Arraial do Pavulagem, Banda Fruta Quente, Banda Sayonara, Banda Fruto Sensual, Arthur Espíndola e Kim Marques, entre outros.

Empreendedor da marca Boto Gelateria, que fica em Santarém, oeste paraense, Tiago Silva conquistou o público da En-Zone com opções regionais e diferentes, como gelato de cumaru e formiga. “O nosso resultado foi excepcional, não somente em vendas, mas também de posicionamento de marca, de mercado, de percepção de valor, nosso reconhecimento de inovação, de produto. Então, nós estamos muito gratos e felizes por ter o Sebrae como parceiro”, comentou.

Considerado um dos principais pontos de visitação da COP30 em Belém, o espaço atraiu visitantes de 96 nacionalidades, que consumiram cultura, gastronomia e produtos amazônicos, com tempo médio de permanência de 130 minutos.

“O papel do Sebrae é esse: desenvolver os empreendedores e abrir mercado para eles. E isso tudo que foi feito na COP30 fortalece o papel desse empreendedor num cenário internacional como foi esse que vivemos, uma experiência única”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Durante visita à En-Zone, o governador do Estado, Helder Barbalho, ressaltou a integração entre economia local e sustentabilidade como marca da inovação paraense. “Belém inova quando cria diversos espaços para poder prestigiar os empreendedores. Esta é a base da economia do nosso Estado e do Brasil, portanto, conectar essas atividades econômicas à agenda da sustentabilidade é conectar a realidade da economia do nosso país”, disse o chefe do Executivo Estadual, que esteve ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho.

Espaço se consolidou como polo de conexões e vitrine dos pequenos negócios amazônicos e brasileiros (Jader Paes/Sebrae PA)

“O ambiente está muito interessante para o turista, muito variado, tem boa qualidade, tem boas opções das comidas paraenses e shows maravilhosos. Então, assim que soube do espaço, eu decidi vir aqui para conhecer. É uma opção maravilhosa para quem veio participar da COP30”, destacou a visitante da En-Zone Liana Nobre, de Fortaleza (CE).

O aplicativo En-Zone COP30 reforçou a experiência do público, com mais de 36 mil downloads realizados para os sistemas Android e Apple. O super app foi o segundo mais baixado no segmento de eventos do país, permitindo credenciamento prévio e acesso à programação completa.

O espaço também se destacou pelas práticas sustentáveis: neutralização de carbono, gestão completa dos resíduos e ações de acessibilidade. Todo o resíduo gerado foi 100% reciclado, gerando renda para 60 catadores de seis cooperativas parceiras do Sebrae/PA, sendo atendidas por meio do Projeto Pró-Catadores. Além disso, o Media Hub, espaço criado pelo Sebrae para receber comunicadores do Brasil e mundo, recebeu cerca de 300 pessoas.

Atuação

A En-Zone foi apenas uma das frentes de trabalho do Sebrae na COP30. A entidade também esteve com atividades para os pequenos negócios na Green Zone, com programação nos paineis e com empreendedores na Loja Brasil BioMarket e programação do Espaço Sebrae, e na Taberna Amazônica, no Pavilhão Pará, que registrou mais de R$ 300 mil em vendas. Na Casa Brasil, empreendedores também foram representados na programação de painéis e na loja colaborativa (Brasil BioMarket).

Também durante a COP30, o Sebrae/PA inaugurou a Vila Domos, espaço que conta com 15 estruturas geodésicas, que abrigou pessoas participantes de programações em Belém. Os cômodos sustentáveis foram planejados para oferecer privacidade e conforto térmico, e agora serão adaptados para sediar ações de promoção do empreendedorismo paraense. Em colaboração com o Sistema CNA/Senar e o Polo Sebrae Agro, o Sebrae/PA inseriu empreendedores de pequenos negócios rurais, cooperativas e negócios da bioeconomia nas agendas climáticas globais na AgriZone, espaço montado na Embrapa, onde mais de 2 mil pessoas se inscreveram para visitar o estande.

Além disso, a entidade foi uma das executoras do Circuito Cidade em Movimento, que interligou a Blue Zone e Green Zone à En-Zone, por meio de ônibus e patinetes elétricos. A entidade também apresentou o Global Citizen em Belterra, no oeste paraense, uma verdadeira imersão na bioeconomia paraense, e esteve entre os apoiadores do Festival Global Citizen Amazônia, no Estádio do Mangueirão, em Belém, potencializando os empreendedores da área de alimentação do evento, que contou com ativismo ambiental e shows de artistas nacionais e internacionais.

En-Zone garantiu mais visibilidade para empreendedores locais e nacionais (Selton Martins/Sebrae PA)

“Quando o empreendedor tem apoio, espaço e visibilidade, ele entrega inovação, qualidade e impacto. Fechamos a COP30 com resultados expressivos, mas, acima de tudo, com a certeza de que o pequeno negócio é peça central na economia verde que o mundo espera da Amazônia. Seguimos avançando, porque esse é apenas o começo de uma nova etapa para quem empreende no Pará e no Brasil”, observa Rubens Magno.

Capacitação e parcerias

Com objetivo de preparar os pequenos negócios paraenses para as oportunidades na COP 30, desde julho de 2023, o Sebrae/PA realizou mais de 86 mil atendimentos às empresas e empreendedores individuais nos quatro eixos prioritários da COP30 (Alimentos e Bebidas, Mobilidade, Economia Criativa e Hospitalidade), totalizando 72.509 pessoas capacitadas.

As parcerias com o Governo do Estado, via Capacita COP30, e com o Airbnb foram essenciais: cerca de 7 mil pessoas participaram do Capacita COP, enquanto a parceria com a plataforma de hospedagem promoveu 88 turmas entre agosto de 2024 e outubro de 2025, totalizando 5.953 participantes. O CredCop, parceria do Governo do Pará, via Banpará, com o Sebrae/PA, liberou mais de R$ 113 milhões em créditos para 750 empreendedores.

Empreendedores apresentaram produtos com foco em sustentabilidade (Selton Martins/Sebrae PA)

“O Sebrae/PA atuou como articulador, atuando em várias frentes de trabalho, conectando parcerias com entidades públicas e privadas, para dar condições aos pequenos negócios de saíssem fortalecidos da COP30. E esse objetivo foi alcançado”, conclui Rubens Magno.

Para a realização da En-Zone, o Sebrae/PA contou com a parceira de conectividade da Claro Empresas, o patrocínio da Hydro e Sicredi, e apoio institucional da Prefeitura de Belém, Governo do Pará e Governo Federal.