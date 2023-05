Pela terceira vez, Benevides é primeiro lugar no Previne Brasil

O município de Benevides se destacou no ranking do 1º quadrimestre/2023 do Previne Brasil, que tem como objetivo aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe. Com um ISF de 9,63, a cidade ocupou o primeiro lugar na Região Metropolitana I, ficando à frente de outros municípios de médio e grande porte.

No ranking estadual, o município ocupou a 4ª colocação no resultado do ranking. Além disso, Benevides deu um salto significativo na classificação, saindo da 76ª posição no 1º quadrimestre/2022, indo para 16º e 8º no 2º e 3º quadrimestre/2022 respectivamente.

Atenção Primária à Saúde

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS), devendo orientar-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

A importância do Previne Brasil vai além da saúde individual, alcançando benefícios coletivos, como a redução da sobrecarga nos serviços de saúde e a melhoria da qualidade de vida da população como um todo.

Benevides se destaca ao conquistar o 4º lugar no ranking estadual do Previne Brasil. Essa posição reflete o trabalho conjunto que vem sendo realizado entre a gestão pública, os profissionais de saúde e a comunidade, visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde. É o município de Benevides trabalhando para garantir saúde de qualidade à população.