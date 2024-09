Pedrinho da Balsa lidera intenções de voto para reeleição em Acará

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Doxa, Pedrinho da Balsa (MDB) desponta na liderança nas eleições no município de Acará, com 82,7% dos votos válidos, enquanto a segunda colocada, Amanda Martins (União), aparece com 17,3%. Esses números indicam que, caso as eleições fossem realizadas hoje, Pedrinho da Balsa seria eleito prefeito da cidade.



O levantamento foi feito a partir de 400 entrevistas individuais e domiciliares. A margem de erro é de 4,9%, com nível de confiança de 95%. A coleta de dados foi realizada de 3 a 7 de setembro de 2024. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número: PA-07345/2024.

Corrida eleitoral é favorável ao atual prefeito Pedrinho da Balsa (Crédito da foto: Rodrigo Almeida)





O candidato à reeleição também apresenta ampla vantagem nos números da pesquisa estimulada. Pedrinho da Balsa tem 56,5%, contra 11,8% de Amanda Martins. Branco/Nulo teve 1,8% e NS/NR atingiu 30%. Em relação à rejeição de voto, Amanda Martins apresentou 14,2%, enquanto Pedrinho da Balsa teve apenas 3,5%.

A aprovação ao governo do atual prefeito também foi questionada pelo levantamento técnico. Os dados, 69%, apontam que a população está satisfeita com a gestão municipal. Apenas 18% desaprovam o trabalho de Pedrinho da Balsa. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 13%.



O trabalho do governador Helder Barbalho também foi avaliado: 84% dos entrevistados aprovam a gestão estadual, 6% desaprovam e 10% não sabem ou não responderam.



Pedrinho da Balsa foi eleito prefeito de Acará, em 2020, com 44,15% dos votos. Foram 15.320 votos no total.