Pedal da Cooperação edição Belém 2024: inscrições abertas até dia 20

O evento que acontecerá dia 22 de setembro, às 6h, com concentração no Portal da Amazonia, é uma iniciativa do Sistema OCB-SESCOOP/PA, para celebrar o Dia C, Dia de Cooperar, em parceria com as cooperativas Sicredi Norte, Unimed Belém, Uniodonto Belém, Sicoob Primavera, Cresol Transamazônica, Coofarmi, Cooenfi, Unisegur, Concaves, Filhos do Sol e CSSB, com o apoio da Federação Paraense de Ciclismo, Prefeitura de Belém, da Polícia Militar, PSCRONOS e Health Academia.

A ação ciclística levará o cooperativismo para incentivar a prática esportiva e reunir ciclistas de todas as idades para uma manhã de esporte, cooperação e solidariedade. O passeio terá um percurso de aproximadamente 14 km, com saída e chegada em um dos principais cartões-postais da cidade das mangueiras.

As inscrições estarão abertas até dia 20 de Setembro de 2024, pelo link: https://bit.ly/pedalbelem2024 e para confirmar a participação, será necessário doar 3kg de alimentos não perecíveis e retirar os kits, nos seguintes locais:

Sede do Sistema OCB/PA: localizado na avenida Conselheiro Furtado, 1693, no bairro da cremação, das 8h às 12h e 13h às 17h.

Sede Cresol Transamazônica: localizada no Prédio da FAEPA, Térreo, na Travessa Dr. Moraes, 21, no bairro de Nazaré, das 10h às 16h.

Farmácia Unipharmi: localizada na rua Alferes Costa, 2656, no bairro da Pedreira, das 8h às 22h.

Durante o evento serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial, testes rápidos e massagem. Também haverál sorteio de brindes e bicicletas.

Ação ciclística levará o cooperativismo para incentivar a prática esportiva (Foto: Divulgação Sistema OCB-SESCOOP/PA)

Solidariedade

As instituições contempladas com as doações dos alimentos serão: A Creche Lar Cordeirinho de Deus, que atende crianças com famílias em situação de vulnerabilidade e a Creche Professora Edelburga Queiroz, que atende filhos de catadores de materiais recicláveis e a comunidade em Icoaraci. O evento permite fortalecer os laços com a comunidade, incentivando a prática esportiva e a união em torno de causas sociais, com destaque para o valor da cooperação e da solidariedade.

Para mais informações entre em contato pelo telefone (91) 3224-4140.